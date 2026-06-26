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హనుమాన్ చాలీసా శక్తి, ప్రతి శనివారం పఠిస్తే...
మనం అనుకున్న పనులు ఒక్కోసారి జరుగకుండా అవుతాయి. ఏదైనా వ్యాపారం చేద్దామన్నా.. పని మొదలుపెడదామన్నా ఏదీ జరుగదు. మన సమయం బాగా లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇలా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మాత్రమే కాదు విద్యార్థులకు, వృద్ధులకు, గృహిణులకు కూడా ఇలాంటి అనుభవం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో కొంతమంది ధైర్యంగా ఉంటారు. మంచి సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం ఆ చెడు సమయాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధృఢంగా ఉండాలి.
శాస్త్రాల ప్రకారం ఇలా చేస్తే ఎదుర్కొనే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చనే విశ్వాసం వుంది. శనివారం ఒక్కరోజు చేస్తే చాలు. సమస్యలు తీరిపోతాయ్. ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా హనుమాన్ చాలీసా చదవాలి. హనుమాన్ చాలీసా అనేది మహాకవి గోస్వామి తులసీదాస్ రచించిన 40 శ్లోకాల పరమ పవిత్రమైన స్తోత్రం. హిందూ సంప్రదాయంలో దీనికి అపారమైన ఆధ్యాత్మిక, మానసిక శక్తి ఉందని నమ్ముతారు. దీనిని క్రమం తప్పకుండా, పూర్తి విశ్వాసంతో పఠించడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయని భక్తుల బలమైన నమ్మకం.
హనుమాన్ చాలీసాకు ఉన్న ముఖ్యమైన శక్తులు, ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
భయాలు, ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షణ
"భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై | మహాబీర జబ నామ సునావై"
ఈ శ్లోకం ప్రకారం, హనుమాన్ చాలీసా పఠించే వారి దరిదాపుల్లోకి ఎటువంటి ప్రతికూల శక్తులు, చెడు దృష్టి లేదా భయాలు రావు. ఇది మన చుట్టూ ఒక అదృశ్య రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
మానసిక ప్రశాంతత, ఒత్తిడి దూరం
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆందోళన, ఒత్తిడి, లేదా డిప్రెషన్తో బాధపడేవారికి హనుమాన్ చాలీసా ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. దీనిని పఠించడం వల్ల మెదడు ప్రశాంతపడి, మనసుకు అపారమైన ధైర్యం, ప్రశాంతత లభిస్తాయి.
కష్టాల నివారణ
మనసు, మాట, చేతలలో హనుమంతుడిని నిలిపి ఈ చాలీసా చదివితే, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎంతటి పెద్ద కష్టాల నుండైనా, సమస్యల నుండైనా ఆయన మనల్ని గట్టెక్కిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే ఆయన్ను 'సంకట మోచనుడు' అంటారు.
శని దోష నివారణ
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు హనుమంతుడి భక్తులను ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టనని మాట ఇచ్చాడు. అందుకే ఏల్నాటి శని, శని మహాదశ లేదా అర్ధాష్టమ శని ప్రభావంతో బాధపడేవారు ప్రతిరోజూ (ముఖ్యంగా శనివారం) హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే ఆ దోషాల తీవ్రత తగ్గి, ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు
"నాసై రోగ హరై సబ పీరా | జపత నిరంతర హనుమంత బీరా"
దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడేవారికి హనుమాన్ చాలీసా పఠనం ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని, శారీరక బలాన్ని పెంచుతుందని నమ్ముతారు.
బుద్ధి, జ్ఞానం, ఏకాగ్రత
చాలీసా ప్రారంభంలోనే "బుద్ధిహీన తను జానికే, సుమిరౌ పవన కుమార్" అని వేడుకుంటాం. ఇది విద్యార్థులలో ఏకాగ్రతను, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. అలాగే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది.
హనుమాన్ చాలీసాను కేవలం ఒక మంత్రంలా చదవడం కంటే, పూర్తి నిష్ఠతో, స్వచ్ఛమైన మనసుతో పఠించినప్పుడే దాని సంపూర్ణ శక్తి మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా మంగళవారం, శనివారాల్లో ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో దీపం వెలిగించి చాలీసా పఠించడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది.
అతడు ఓ అనుమానపు పురుగు, పక్కా ప్రణాళికతోనే నా కుమార్తెను హత్య చేసాడు: రాధాగాయత్రి తండ్రి
రాధాగాయత్రి అనుమానస్పద మృతి కేసుపై ఆమె తండ్రి సుధాకర్ తమ అల్లుడు శ్రీచరణ్ తన కుమార్తెను హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు. నా కుమార్తెను చంపాలనే ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ముస్సోరీ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను హత్య చేసాడు. నిద్రపోయి తెల్లారి లేచేసరికల్లా చనిపోయిందని చెప్పాడు. ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే చనిపోయిందని, ఆ విషయాన్ని నాకు ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నట్లు? టిక్కెట్లు పంపుతున్నా వచ్చేయమని మాకు చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ లోనే ఒక న్యాయవాదితో సంప్రదింపులు ఎందుకు చేసాడు?
కేతన్ హత్యకు కారణం అతడి బట్టతల? అది నచ్చక సియా అగర్వాల్ చంపేసిందట...
కొంతమంది అమ్మాయిలు కొందరు అబ్బాయిల్ని పెళ్లాడేందుకు ఇష్టపడరు. వాటిలో గుణగణాలు వుండొచ్చు, అందచందాలు వుండొచ్చు. ఆస్తిపాస్తులు వుండొచ్చు. ఐతే ఇటీవలే సంచలనం సృష్టించిన కేతన్ హత్యకు కారణం అతడి బట్టతల అనే వాదన వినిపిస్తోంది. తను పెళ్లాడబోయేవాడు బట్టతలతో వున్నాడనీ, అతడు విగ్గు ధరించడాన్ని సియా ఎంతమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయిందని, దాంతో తన ప్రియుడితో కలిసి కాబోయే భర్తను హత్య చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా జూన్ 18న లోహగడ్ కోట పైనుంచి కేతన్ అగర్వాల్ను కిందకు తోసి చంపే ముందు, అతని కాబోయే భార్య సియా గోయల్ తన ప్రియుడు చేతన్ చౌదరికి సంకేతాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు.
వైజాగ్ కలెక్టర్గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో మీటింగ్.. సీఎం ఫిదా.. రీ ట్వీట్... వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పంచుకున్నారు. అది చూసి తన ముఖంలో చిరునవ్వు ఆగలేదని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు. తన మామూలు రాజకీయ వ్యక్తిత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, ముఖ్యమంత్రి ఆర్ణ అనే చిన్నారి ఉన్న ఒక వైరల్ రీల్ను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో విక్టరీ వెంకటేష్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్'లోని ఒక ఐకానిక్ కామెడీ ఆడియో ట్రాక్ను ఉపయోగించారు. ఆ అమ్మాయి అమాయకపు హావభావాలకు, పదునైన, చమత్కారమైన తెలుగు సంభాషణలకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం వెంటనే ఇంటర్నెట్ను, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిని ఆకట్టుకుంది.
ప్రైవేట్ సంస్థల అధిక ఫీజుల భారాన్ని పరిష్కరించాల్సిందే- నారా లోకేష్
ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజుల నియంత్రణపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా- ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమావేశంలో పాఠశాల విద్య, ఉన్నత విద్య మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి -శిక్షణ శాఖల పనితీరు, అలాగే రాబోయే కార్యక్రమాలపై మంత్రి సమీక్షించారు.
నిన్న ఆర్టీసీ బస్సులో జర్నీ... నేడు మారథాన్ రన్.. సీఎం విజయ్ అదుర్స్ (video)
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్, బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గురువారం చెన్నైలో ఆయన ఒక ప్రభుత్వ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. కొలత్తూరుకు వెళ్లేందుకు బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేస్తూ చిల్లర కరెక్టుగా కండెక్టర్కు చెల్లించారు. ఈ బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను విజయ్ స్వయంగా రికార్డ్ చేయగా, ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
హనుమాన్ చాలీసా శక్తి, ప్రతి శనివారం పఠిస్తే...
మనం అనుకున్న పనులు ఒక్కోసారి జరుగకుండా అవుతాయి. ఏదైనా వ్యాపారం చేద్దామన్నా.. పని మొదలుపెడదామన్నా ఏదీ జరుగదు. మన సమయం బాగా లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇలా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మాత్రమే కాదు విద్యార్థులకు, వృద్ధులకు, గృహిణులకు కూడా ఇలాంటి అనుభవం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో కొంతమంది ధైర్యంగా ఉంటారు. మంచి సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం ఆ చెడు సమయాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధృఢంగా ఉండాలి.
26-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ప్రణాళికా బద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలదాయకం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. మీ ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఈ శ్లోకాలు జపిస్తే...
వారాల్లో శుక్రవారం అనగానే మహాలక్ష్మిని ఆవాహనం చేస్తుంటారు. ఆ లక్ష్మీదేవి ఇంట అడుగుపెట్టాలని కోరుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే.. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్మలమైన మనస్సుతో అమ్మవారిని పూజించి, క్రింది శ్లోకాలను పఠించడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు సిద్ధిస్తాయి. శుక్రవారం పఠించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన లక్ష్మీ శ్లోకాలు, మంత్రాలు తెలుసుకుందాము. మహాలక్ష్మీ అష్టకం (అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం) లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ప్రతి శుక్రవారం ఈ శ్లోకాన్ని కనీసం 3 లేదా 9 సార్లు పఠించడం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ||
ఏరువాక పూర్ణమి, నోముల పూర్ణిమ విశిష్టత ఏమిటి?
తొలకరి జల్లులతో నేల తల్లి పులకరించే మధుర క్షణాలు ఏరువాక పౌర్ణమి. రైతన్నలు తమ పంటసాగును పవిత్రంగా ప్రారంభించే పరమ పవిత్రమైన రోజు ఇది. ఈ పవిత్రమైన ఏరువాక పౌర్ణమి నాడు రైతులు తమకు పంటను ప్రసాదించే భూమి తల్లిని పూజిస్తారు. ఎద్దులకు పసుపు, కుంకుమలతో అందంగా అలంకరిస్తారు. మూపురాలకు నమస్కరించి వృషభ పూజ చేస్తారు. నాగలికి హల ప్రవాహ పూజను నిర్వహిస్తారు. ఎడ్లను కాడికి పూన్చి, ఇంటి ఇల్లాలు నీళ్ళ బిందెతో ఎదురురాగా, ధాన్యలక్ష్మీని ఇంటికి తోడ్కోని తెచ్చే బసవన్నలను అలంకరించి, పూజించి, దుక్కి దున్నడానికి శుభసూచకంగా టెంకాయ కొట్టి, నాగళ్ళతో సాగుకు శ్రీకారం చుడతారు.