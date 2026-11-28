స్విట్జర్లాండ్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్-2026లో అన్నమయ్య కీర్తన.. (Video)
తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు (అన్నమయ్య) శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని కీర్తిస్తూ రచించిన భక్తి, శృంగార సంకీర్తనలను అన్నమయ్య కీర్తనల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో తొలి వాగ్గేయకారుడిగా నిలిచిన అన్నమయ్యకు పదకవితా పితామహుడు అనే బిరుదు ఉంది.
Annamayya sankeertana
సుమారు 2,289 రాగిరేకుల్లో దాదాపు 13,000 కీర్తనలు లభ్యమయ్యాయి. కర్ణాటక సంగీతం, భరతనాట్యం, కూచిపూడి, తిరుమల నిత్యసేవల్లో వీటికి విశేష ప్రాచుర్యం ఉంది. తాజాగా బ్రహ్మమొక్కటే కీర్తన ఇటీవల స్విట్జర్లాండ్లోని సోల్స్బర్గ్ ఫెస్టివల్ 2026లో చాంటిక్లీర్ బృందం ఆలపించిన వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
అన్నమయ్య సంకీర్తన ప్రపంచ వేదికపై ప్రతిధ్వనించడం తెలుగు ప్రజలకు గర్వకారణం. తెలుగు భక్తి సాహిత్యం విదేశీ గాయకుల కంఠాల్లో మారుమోగింది. స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్-2026లో, ప్రఖ్యాత గాయక బృందం చాంటిక్లియర్, అన్నమయ్య రచించిన బ్రహ్మమొక్కటే... పరబ్రహ్మమొక్కటే అనే సంకీర్తనను ఆలపించారు. ఈ కీర్తన సంగీత ప్రియులను అలరించింది.
శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య శతాబ్దాల క్రితమే చాటిచెప్పిన సమానత్వ సందేశం, నేడు ఖండంతరాలను దాటి ప్రపంచ వేదికపై ప్రతిధ్వనించడం ఎంతో ఆనందదాయకమని నెటిజన్లు, సాహితీ వేత్తలు అంటున్నారు. దేశాలు వేరు కావచ్చు... భాషలు వేరు కావచ్చు... కానీ సంగీతానికి సరిహద్దులు లేవు... భక్తికి హద్దులు లేవు.. తెలుగు సాహిత్య వైభవం ప్రపంచ వేదికపై అపూర్వమైన గుర్తింపును పొందడం పట్ల పలువు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విశ్వవేదికపై మార్మోగిన అన్నమయ్య సంకీర్తన.. తెలుగు జాతికి గర్వకారణం! విదేశీ గాయకుల గళాల్లో ప్రతిధ్వనించిన తెలుగు భక్తి సాహిత్యం. స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన సంగీత ఉత్సవం–2026లో ప్రముఖ గాయక బృందం ‘చాంటిక్లీర్’ ఆలపించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన ‘బ్రహ్మమొక్కటే.. పరబ్రహ్మమొక్కటే’ సంగీత ప్రియులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. శతాబ్దాల క్రితం శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు చాటిచెప్పిన సమానత్వ సందేశం నేడు ఖండాంతరాలను దాటి విశ్వవేదికపై మార్మోగడం ఎంతో ఆనందదాయకం. దేశాలు వేరైనా.. భాషలు వేరైనా.. సంగీతానికి సరిహద్దులు లేవు.. భక్తికి ఎల్లలు లేవు! తెలుగు సాహిత్య వైభవానికి ప్రపంచ వేదికపై అపూర్వ గౌరవం! #annamacharya #brahmamokkate #chanticleer #telugu #telugupride #volgatimes— Volga Breaking News (@volgabreaking) November 28, 2026