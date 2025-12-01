సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (16:09 IST)

IMAXలో స్టార్ట్ అవతార్ హంగామా - భారీగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్

Avatar Hungama starts in IMAX,
ప్రపంచ సినీ ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్న అతిపెద్ద విజువల్ ఈవెంట్ అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ విడుదలకు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. ఈ గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీ కోసం భారత్‌లో మాస్ హైప్ నెలకొన్న తరుణంలో, IMAX డిసెంబర్ 5 నుంచి నేషన్‌వైడ్‌గా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ను ఓపెన్ చేయడానికి రెడీ అవుతోంది. IMAX, డాల్బీ విజన్ స్క్రీన్లలో ఈ ఫస్ట్ డే–ఫస్ట్ షోగా చూడాలని కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్‌గా మారింది. 
 
అవతార్‌ను అత్యుత్తమ రూపంలో ప్రెజెంట్ చేయడానికి IMAX ప్రత్యేక ప్లాన్‌తో ముందుకు వస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని IMAX థియేటర్లలో అవతార్-థీమ్‌తో డిజైన్ చేసిన బాక్స్ ఆఫీస్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి. బుకింగ్ ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ, ఫోటో సెటప్‌లు, థీమ్‌లతో ప్రాంగణంతో అద్భుతంగా మారబోతోంది. డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని, IMAX “బెస్ట్ సీట్స్, బెస్ట్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్” కేవలం ముందుగానే బ్లాక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే లభిస్తుందని చెబుతోంది. 
 
అవతార్ విజువల్స్‌ను భారీ స్కేల్‌లో అనుభవించాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఈసారి పెద్ద అదనపు హైలైట్. మొదటిసారిగా ఈ ఫ్రాంచైజీ డాల్బీ విజన్ సినీ అనుభవంలో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతుంది. స్పష్టమైన విజువల్స్, అద్భుతమైన కలర్ డెప్త్, ఇమర్సివ్ సౌండ్‌తో అవతార్ ప్రపంచాన్ని మరో స్థాయిలో ఫీల్ చేసే అవకాశం ఇది.
 
జేమ్స్ కామెరన్ సృష్టించిన ఈ మహత్తర గాథ "అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్" ను 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19న ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనుంది.
 
ఇక డిసెంబర్ 5 నుంచి IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుండటంతో అవతార్ ఫెస్ట్ అధికారికంగా స్టార్ట్ అయినట్టే.

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయా

ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి చేసిన ఆయాహైదరాబాద్ నగరంలోని షాపూర్ నగర్‌లో ఓ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. నర్సరీ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఐదేళ్ల చిన్నారిపై పాఠశాల ఆయా అత్యంత పాశవికంగా దాడి చేసింది. ఈ దారుణాన్ని కొందరు మొబైల్ ఫోనులో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితురాలిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మహిళా వ్యాపారవేత్తను తుపాకీతో బెదిరించి, దుస్తులు విప్పించి లైంగిక వేధింపులు..

మహిళా వ్యాపారవేత్తను తుపాకీతో బెదిరించి, దుస్తులు విప్పించి లైంగిక వేధింపులు..దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళా వ్యాపారవేత్తను మరో పారిశ్రామికవేత్త తుపాకీ చూపించి, చంపేస్తామని బెదిరించి నగ్నంగా చేసి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణానికి పాల్పడింది ఓ ఫార్మా ఎండీ కావడం గమనార్హం. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?

భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మాల్డా జిల్లాలోని బామంగోలా ప్రాంతంలో ఒక మహిళ తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని బిశ్వజిత్ సర్కార్‌గా గుర్తించారు. నిందితురాలిని పంపా రాయ్‌గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, సర్కార్, రాయ్ ప్రేమ వ్యవహారం కలిగి ఉన్నారని, ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారని వారికి ఒక కుమార్తె ఉందని వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టోల్ ప్లాజా కార్మికుడు సర్కార్, రాయ్ అనేక విషయాలపై తరచుగా గొడవ పడుతుండేవారు.

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...

కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనీ యువకుడిని చంపేశారు... అయినా శవాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న యువతి...మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో ఓ పరువు హత్య జరిగింది. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తమ కూతురిని ప్రేమిస్తున్నాడన్న కారణంతో ఓ యువకుడిని యువతి కుటుంబ సభ్యులే అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశారు. ప్రియుడి అంత్యక్రియల వద్దకు చేరుకున్న ఆ యువతి, అతని మృతదేహాన్ని పెళ్లాడి, ఇకపై అతని కుటుంబంతోనే కోడలిగా ఉంటానని శపథం చేయడం అందరినీ కదిలించింది.

ఇండియన్ టాలెంట్‌తో అమెరికా ఎంతో మేలు జరిగింది : ఎలాన్ మస్క్

ఇండియన్ టాలెంట్‌తో అమెరికా ఎంతో మేలు జరిగింది : ఎలాన్ మస్క్టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిభావంతులైన భారతీయుల వల్ల అమెరికాకు ఎంతో మేలు జరిగిందన్నారు. జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్ కామత్ నిర్వహించిన 'పీపుల్ బై డబ్ల్యూటీఎఫ్' పాడ్‌కాస్ట్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదేసమయంలో, కొన్ని కంపెనీలు హెచ్-1బీ వీసా విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేశాయని, అందుకే అమెరికాలో కొన్ని వలస వ్యతిరేక విధానాలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.
