Avatar 4 : అవతార్ 4 సినిమా పై డిస్నీ అధికారిక ప్రకటన- 2029లో రిలీజ్
జేమ్స్ కామెరాన్ దర్శకుడిగా తిరిగి వస్తారా లేదా అనే అనిశ్చితి మధ్యే 'అవతార్ 4' విడుదల తేదీ ఖరారైంది. డిస్నీ, కామెరూన్ యొక్క 'అవతార్ 4' చిత్రాన్ని తన రాబోయే థియేట్రికల్ విడుదలల జాబితాలో అధికారికంగా చేర్చింది. అర్జెంటీనాలోని బ్యూనస్ ఎయిర్స్లో జరిగిన స్టూడియో అప్ఫ్రంట్స్ ప్రెజెంటేషన్లో ఈ విషయం ధృవీకరించబడింది.
Avatar 4 to be released in 2029
ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 2029లో విడుదల కానుంది. జేమ్స్ కామెరూన్ ఈ ఫ్రాంచైజీకి తిరిగి రావడంపై సందేహాలు వ్యక్తం చేసిన తర్వాత, డిస్నీ విడుదల చేయనున్న సినిమాల జాబితాలో తాజా సీక్వెల్ను చేర్చడం విశేషం. ఇది ఈ సినిమా నిర్మాణంపై డిస్నీకి ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తోంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కూడా పూర్తయింది. సల్లీ కుటుంబంలోని చిన్న వయసు సభ్యులకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను గత సినిమాలతో పాటే కొన్నేళ్ల క్రితమే చిత్రీకరించారు. అవతార్ 4’ 2029 డిసెంబర్ 21న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆ తర్వాత ‘అవతార్ 5’ 2031 డిసెంబర్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
కొలైడర్ ప్రకారం, ఈ విడుదల తేదీ ప్రకటన 'బ్లాక్ పాంథర్ 3', 'ఇన్క్రెడిబుల్స్ 3', మరియు డిసెంబర్ 19, 2031న విడుదల కానున్న మరో అవతార్ సీక్వెల్ అయిన 'అవతార్ 5' వంటి చిత్రాలతో పాటు వెలువడింది.
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) మరియు నిర్మాణ ఖర్చులు ఆకాశాన్నంటడంతో, 'అవతార్ 4' మరియు ఈ ఫ్రాంచైజీ భవిష్యత్తు గతంలో అనిశ్చితంగా ఉండేది. 2025లో రాబోయే 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' చిత్రం నాటికి లాభదాయకతపై ప్రశ్నలు తలెత్తడం ప్రారంభమయ్యాయి.
పెరుగుతున్న విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఖర్చులు లాభాల మార్జిన్లను మరింత తగ్గిస్తున్నాయని జేమ్స్ కామెరూన్ గతంలోనే పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, మొదటి మూడు చిత్రాల కంటే భవిష్యత్ భాగాలను చాలా చౌకగా మరియు తక్కువ నిడివితో రూపొందించడానికి డిస్నీతో చర్చలు జరిపినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
మొదట్లో సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ, అవతార్ 4 ముందుకు సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇందులో కామెరూన్ ప్రమేయంపై ఇంకా అనిశ్చితి నెలకొని ఉంది.