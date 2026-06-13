Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Michael Jackson
మ్యూజిక్ బయోపిక్లలో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికి, ఫ్రెడ్డీ మెర్క్యురీ ఆధారిత బోహేమియన్ రాప్సడీని దాటడానికి ముందు, ఈ చిత్రం అంతకుముందు 2022లో వచ్చిన ఎల్విస్ ప్రెస్లీ బయోపిక్ ఎల్విస్ను అధిగమించింది. ప్రపంచవ్యాప్త విజయంతో పాటు, మైఖేల్ దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన బయోపిక్గా కూడా నిలిచింది.
ఆస్కార్ గెలుచుకున్న బోహేమియన్ రాప్సడీని నిర్మించిన నిర్మాత గ్రాహం కింగ్కు ఈ చిత్రం సాధించిన ఈ తాజా విజయం మరో మైలురాయిని జోడించింది. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతూనే ఉండటంతో, మరో పెద్ద బాక్సాఫీస్ రికార్డు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రావచ్చు.
మైఖేల్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1 బిలియన్ డాలర్ల మార్కుకు చేరువవుతోంది. ఈ ఘనతను ఈ నెల ప్రారంభంలో 'ది సూపర్ మారియో గెలాక్సీ మూవీ సాధించింది. 2026 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రస్తుతం ది సూపర్ మారియో గెలాక్సీ మూవీ అగ్రస్థానంలో ఉంది.
ఆంటోయిన్ ఫుక్వా దర్శకత్వంలో, జాన్ లోగన్ రచనతో రూపొందిన మైఖేల్, దివంగత కింగ్ ఆఫ్ పాప్ మైఖేల్ జాక్సన్ జీవితం, కెరీర్ను వివరిస్తుంది. 2009లో 50 ఏళ్ల వయసులో జాక్సన్ మరణించిన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, ఆయన కుటుంబంలోని పలువురు సభ్యుల మద్దతుతో ఈ ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధి చేయబడింది.
ఈ చిత్రంలో మైఖేల్ జాక్సన్ సోదరుడు జెర్మైన్ జాక్సన్ కుమారుడు జాఫర్ జాక్సన్ టైటిల్ పాత్రలో నటించారు. పీపుల్ పత్రిక ప్రకారం, జూలియానో క్రూ వాల్డి యువ మైఖేల్ జాక్సన్ పాత్రను పోషించారు. సహాయక తారాగణంలో కుటుంబ పెద్ద జో జాక్సన్గా కోల్మన్ డొమింగో, కేథరీన్ జాక్సన్గా నియా లాంగ్, న్యాయవాది, మేనేజర్ జాన్ బ్రాంకాగా మైల్స్ టెల్లర్, మ్యూజిక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సుజాన్ డి పాస్గా లారా హారియర్, సీబీఎస్ రికార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాల్టర్ యెట్నికాఫ్గా మైక్ మైయర్స్ ఉన్నారు.
కాకినాడ : జ్యూస్లో నిద్రమాత్రలిచ్చి భర్తను చంపేసిన భార్య
కాకినాడలో ఓ దారుణం జరిగింది. అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను చంపేసింది. జ్యూస్లో నిద్రమాత్రలిచ్చి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. కాకినాడ జిల్లా సర్పవరంలో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సర్పవరం మండపం కాలనీకి చెందిన పుల్ల దుర్గాప్రసాద్ (38), దేవి భార్యాభర్తలు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. భర్త ఆటో నడు పుతాడు. రెండేళ్ల కింద దుర్గాప్రసాద్ గుండెలో స్టంట్లు వేశారు. దాంతో అతను ఇంటి వద్దే ఉండేవాడు.
ప్రతికూల వాతావరణం.. హైదరాబాద్కు రావాల్సిన తొమ్మిది విమానాల దారి మళ్లింపు
భారీ వర్షం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా, శుక్రవారం రాత్రి శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి తొమ్మిది విమానాలను ఇతర విమానాశ్రయాలకు మళ్లించారు. విమానాశ్రయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్కు రావాల్సిన ఆరు విమానాలను బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి మళ్లించగా, మరో రెండు విమానాలను చెన్నైకి, ఒక విమానాన్ని నాగ్పూర్కు మళ్లించారు.
తడా హైవేలో అగ్ని ప్రమాదం.. పూర్తిగా కాలిపోయిన ప్రైవేట్ బస్సు.. ఏమైంది?
తిరుపతి జిల్లాలోని తడ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై శనివారం జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఒక ప్రైవేట్ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. శ్రీ సిటీలో తమ విధులను ముగించుకుని సూళ్లూరుపేటకు తిరిగి వెళ్తున్న కార్మికులతో ఈ బస్సు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. వాహనం తడా సమీపానికి చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు వెంటనే బస్సు నుండి బయటకు రావడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది.
పెళ్లి పేరుతో మోసం - రూ.కోట్లు కాజేసిన ఘనుడు
Sajjanar: వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్.. పెట్రోల్ ట్యాంక్పై ల్యాప్టాప్ ఉంచి వాహనం నడుపుతూ.. (video)
బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు పెట్రోల్ ట్యాంక్పై ల్యాప్టాప్ ఉంచి వాడుతున్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి వి.సి. సజ్జనార్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ వీడియోపై స్పందించిన సజ్జనార్, ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన చర్యల పట్ల హెచ్చరిస్తూ, వర్క్ ఫ్రమ్ బైక్ పేరుతో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమని పేర్కొన్నారు.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.