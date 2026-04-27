సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. హాలివుడ్
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (22:57 IST)

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లు

Michael Jackson Biopic Michael Sets Record Collections
పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ గురించి తెలియనివారు వుండరు. పాప్ ప్రపంచానికి రారాజైన మేఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ చిత్రాన్ని ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ హీరోగా నటించిన చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. తొలివారంలోనే సుమారు రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన రావడంపై ఆ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఓ బయోపిక్ చిత్రం రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే ప్రధమంగా చెబుతున్నారు. ఇంతకుముందు విడుదలైన హాలీవుడ్ చిత్రాల్లో ఒపెన్ హైమర్ 180 మిలియన్ డాలర్లు, బొహేమియన్ రాప్సడీ 124 మిలియన్ డాలర్ల ఓపెనింగ్ వసూళ్లును రాబట్టాయి.
 
ఐతే మైఖేల్ బయోపిక్ చిత్రం ఏకంగా 217 మిలియన్ డాలర్ల ఓపెనింగ్ వసూళ్లు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది. ఇంకా ఈ చిత్రానికి రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతుండటంతో ఈ వసూళ్లు ఎలాంటి రికార్డులను సృష్టిస్తాయోనని చెప్పుకుంటున్నారు హాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకులు.

వాకింగ్‌కు వెళ్లినా వదలరా? హైదరాబాదులో మహిళకు వేధింపులు.. వీడియోనానక్‌రామ్‌గూడ సమీపంలోని సైకిల్ ట్రాక్‌పై రన్నింగ్ చేస్తుండగా ఓ మహిళకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. ఈ సంఘటన నగర భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. రన్నింగ్ చేస్తూండగా ఓ యువకుడు బాధితురాలిని వెంబడించి అసభ్యంగా ప్రవర్తించబోయాడు. అప్రమత్తమైన యువతి నిందితుడిని వీడియో తీయబోగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయాడు.

ఆర్డర్ చేసిన వస్తువుల్ని డెలివరీ చేశాడు.. ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం..ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులను ఇంటికి డెలివరీ చేసిన ఓ కిరణా దుకాణదారుడు.. ఓ ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అకృత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. సరుకులు డెలివరీ చేసేందుకు వచ్చిన ఓ కిరాణా దుకాణదారుడు, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Rains in Hyderabad: తెలంగాణలో తేలికపాటి వర్షాలు- ఎల్లో అలర్ట్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రానున్న 2 గంటల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉదయం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, తాజా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం చల్లబడింది. ఈ మేరకు ప్రభావిత జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది.

మేనకోడలిపై 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం.. మానసిక వికలాంగురాలైనా..?70 ఏళ్ల వృద్ధుడు వరసకు మేనకోడలు అయ్యే యువతిపై కన్నేశాడు. మానసిక వికలాంగురాలైన మేనకోడలుపై వృద్ధుడు అత్యాచారం చేసిన సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రం మహిసాగర్ జిల్లాలో జరిగింది. బాధితురాలు 26 ఏళ్ల యువతి మానసిక వికలాంగురాలు. ఈ క్రమంలో ఆ వృద్ధుడు సదరు యువతిని ఒంటిరిగా ఇంటికి రప్పించి అనంతరం ఆమెపై అతడు అత్యాచారం చేశాడు. యువతి తన తల్లికి చెప్పడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వృద్ధుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళరైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com