పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లు
పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ గురించి తెలియనివారు వుండరు. పాప్ ప్రపంచానికి రారాజైన మేఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ చిత్రాన్ని ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ హీరోగా నటించిన చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. తొలివారంలోనే సుమారు రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన రావడంపై ఆ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఓ బయోపిక్ చిత్రం రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే ప్రధమంగా చెబుతున్నారు. ఇంతకుముందు విడుదలైన హాలీవుడ్ చిత్రాల్లో ఒపెన్ హైమర్ 180 మిలియన్ డాలర్లు, బొహేమియన్ రాప్సడీ 124 మిలియన్ డాలర్ల ఓపెనింగ్ వసూళ్లును రాబట్టాయి.
ఐతే మైఖేల్ బయోపిక్ చిత్రం ఏకంగా 217 మిలియన్ డాలర్ల ఓపెనింగ్ వసూళ్లు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది. ఇంకా ఈ చిత్రానికి రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతుండటంతో ఈ వసూళ్లు ఎలాంటి రికార్డులను సృష్టిస్తాయోనని చెప్పుకుంటున్నారు హాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకులు.