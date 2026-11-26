హాలీవుడ్ సినిమాకు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వం?
వారణాసి నేపథ్యంలో సాగే ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తదుపరి చిత్రంలో ప్రభాస్ నటించబోతున్నారనే వార్తలు ప్రస్తుతం చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే, జరుగుతున్న చర్చలకు, వాస్తవ పరిస్థితికి చాలా తేడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
Rajamouli-Hollywood
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రాజమౌళి తన తదుపరి చిత్రాన్ని ఒక ప్రముఖ హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థతో కలిసి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రూపొందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతేకాకుండా, ఆయన ఇప్పటికే ఒక పెద్ద హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థతో ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకున్నారని సమాచారం. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రస్తుతానికి అత్యంత రహస్యంగా ఉంచారు.
ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, ఇది భారతీయ సినిమాకు ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం కానుంది. త్వరలోనే మన తెలుగు గర్వకారణం, ఒక భారీ హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుతో ప్రపంచ వేదికపై తన జెండాను ఎగురవేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ సందర్భంలో, దిగ్గజ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ గతంలో రాజమౌళితో కలిసి పనిచేయాలనే ఆసక్తిని వ్యక్తం చేస్తూ, అవకాశం దొరికితే సంప్రదించమని కోరిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. బహుశా రాజమౌళి అటువంటి దిశలోనే ఆలోచిస్తున్నారేమో? హాలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖులు లేదా పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలతో ఆయన చేతులు కలుపుతున్నారేమోనని ఊహించవచ్చు.
ఇది హాలీవుడ్ నటీనటులతో కూడిన పూర్తిస్థాయి ఆంగ్ల చిత్రమా, యానిమేషన్ చిత్రమా, లేక మన ఊహలకు అందని మరేదైనా కొత్త తరహా ప్రాజెక్టా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.
చాలామంది అభిమానులు రాజమౌళి నుంచి మహాభారతం అనే కలల ప్రాజెక్టును తెరకెక్కించాలని ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, భారీ తారాగణం, కళాకారులను ఒకచోట చేర్చడంలో ఉన్న సవాళ్లు, సంక్లిష్టమైన మార్కెట్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ఆ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు ఇప్పట్లో కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం తక్కువ. కాబట్టి, మహాభారతం పట్టాలెక్కడానికి మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు.
అప్పటి వరకు, ఒక భారీ హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టు రాజమౌళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన ముద్రను వేయడానికి, అంతర్జాతీయ స్థాయి దర్శకుడిగా స్థిరపడటానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతానికి, మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న రాజమౌళి చిత్రం వారణాసి, 2027లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్లో విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు ఇంకా గణనీయంగా మిగిలి ఉండటంతో, దీని విడుదల వాయిదా పడవచ్చనే వార్తలు ఇప్పటికే వినిపిస్తున్నాయి.