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Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
Spider-Man: Brand New Day
ఈ సందర్భంగా సోనీ పిక్చర్స్ రీలీజింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా హెడ్ షోనీ పంజికరన్ మాట్లాడుతూ... "భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్పైడర్-మ్యాన్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది, అందుకే ఈ చిత్రాన్ని అత్యుత్తమ థియేట్రికల్ అనుభూతితో అందించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాము" అని తెలిపారు.
అలాగే పీవీఆర్ ఐనాక్స్ రెవెన్యూ అండ్ ఆపరేషన్స్ సీఈవో గౌతమ్ దత్త మాట్లాడుతూ... "స్పైడర్-మ్యాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే ఫ్రాంచైజీ. ఈ చిత్రాన్ని బిగ్ స్క్రీన్ పై అభిమానులతో కలిసి వీక్షించడం మరపురాని అనుభూతిని అందిస్తుంది" అని అన్నారు.
డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో టామ్ హాలండ్తో పాటు జెండయా, జేకబ్ బటలోన్, జాన్ బెర్న్తాల్, సాడీ సింక్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రపంచం తనను మరచిపోయిన పరిస్థితుల్లో స్పైడర్-మ్యాన్గా నేరాలతో పోరాడుతున్న పీటర్ పార్కర్ జీవితంలో చోటుచేసుకునే కొత్త పరిణామాలు, అతను ఎదుర్కొనే రహస్యమైన శత్రువు చుట్టూ ఈ చిత్రం కథ సాగుతుంది.
"స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" జూలై 30, 2026న 2D, 3D ఫార్మాట్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. టామ్ హాలండ్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం జూలై 30న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఇరాన్తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనేందుకు ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఫైనల్ కాదని, తమకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరాన్తో తాము చేసుకోబోయేది కేవలం ఒక అవగాహన మాత్రమేనని, అదే ఫైనల్ కాదన్నారు. ఒకవేళ అందులోని అంశాలు తమకు నచ్చకున్నా, ఇరాన్ తీరు నచ్చకున్నా ఆ దేశంపై మళ్లీ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
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మైసూర్ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?
మైసూర్లోని జయదేవ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్లో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది రోగులు ఒకే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులలో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో సగటున ఆరుగురు రోగులు మరణిస్తుంటారు. ఈ సంఖ్య అంతర్జాతీయంగా ఆమోదయోగ్యమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్స్టిట్యూట్లో సంభవించిన మరణాలు అసాధారణమైనవని ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె.ఎస్. సదానంద విలేకరుల సమావేశంలో ధృవీకరించారు.
బుక్కరాయసముద్రంలో ఏటీఎం చోరీ.. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే వున్నా?
అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఒక ఏటీఎం చోరీ ఘటన వెలుగుచూసింది. తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు, అక్కడి అద్దాలను పగలగొట్టి ఏటీఎం యంత్రాన్ని, దాని బ్యాటరీలను అపహరించారు. ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండి, సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చోరీ ఎవరికీ తెలియకుండా జరగడం స్థానికులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే, సింగనమల మండలం అకులేడు గ్రామం శివార్లలో దొంగిలించిన ఏటీఎం పరికరాల భాగాలు పడి ఉండగా గుర్తించారు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత నిందితులు ఆ పరికరాలను అక్కడ పడేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజం
వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని ఆరోపించారు. అందుకే మెగా డీఎస్సీపై పదేపదే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ను జగన్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.