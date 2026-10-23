ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు
ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు, ఎమ్మీ అవార్డు గ్రహీత టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 93 యేళ్లు. ఏలియన్, టాప్ గన్ వంటి ప్రఖ్యాత చిత్రాలతో ఆయన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అయితే, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన కెరీర్లో స్కెరిట్ ఎన్నో విలక్షణమైన పాత్రలు పోషించారు. 1979లో వచ్చిన సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ క్లాసిక్ 'ఏలియన్'లో స్పేన్షిప్ కెప్టెన్ డల్లాస్, 1986 నాటి 'టాప్ గన్'లో టామ్ క్రూజు శిక్షకుడైన కమాండర్ "వైపర్"గా ఆయన నటన ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. 1992 నుంచి 1996 వరకు ప్రసారమైన 'పికెట్ ఫెన్సెస్' అనే టీవీ సిరీస్లో షెరీఫ్ పాత్రకుగాను 1993లో ఉత్తమ నటుడిగా ఎమ్మీ అవార్డును గెలుచుకున్నారు.
చిత్రపరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టకముందు యూఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పనిచేసిన స్కెరిట్, 1962లో 'వార్ హంట్' చిత్రంతో తెరంగేట్రం చేశారు. 'M*A*S*H', 'స్టీల్ మాగ్నోలియాస్', 'ఎ రివర్ రన్స్ త్రూ ఇట్' వంటి చిత్రాలు ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి.
నటనకే పరిమితం కాకుండా స్కెరిట్ సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడే సైనికులకు సహాయం చేసేందుకు 'రెడ్ బ్యాడ్జ్ ప్రాజెక్ట్'ను, యువ ఫిల్మ్ మేకర్లను ప్రోత్సహించడానికి 'ది ఫిలిం స్కూల్'ను స్థాపించారు. ఆయనకు భార్య జూలీ టోకాషికి, ఐదుగురు పిల్లలు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లు ఉన్నారు.