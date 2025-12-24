అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?
ఒకప్పుడు అతడు ఓ స్టార్ హీరో. అతడు నటించిన Neds Declassified అనే చిత్రం హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డు బద్ధలుకొట్టింది. ఆ చిత్రంలో అతడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు. అతడి పేరు టైలర్ చేజ్. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్లున్న ఈ స్టార్ హీరో గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాడు. అమెరికా లోని లాస్ ఏంజిలిస్ వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించాడు. దీనితో ఆయనను అలా చూసిన వారు షాకయ్యారు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా మారిపోయాడు?
టేలర్ చేజ్ తల్లి మాట్లాడుతూ... మా అబ్బాయి బైపోలార్ రుగ్మతతో బాధపడుతున్నాడు. అతడి చేతికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా అతడికి సాయపడదు. వాడికి దీర్ఘకాలం పాటు చికిత్స చేయాల్సి వుంటుంది. దయచేసి అలాంటి సాయం ఎవరైనా చేస్తే మావాడికి మేలు చేసినవారవుతారు అంటూ తెలిపింది.
అమెరికా వీధుల్లో టేలర్ అలా భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించడాన్ని అతడితో నటించిన సహనటులు చూసి జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. వారిలో ఒకరు స్పందిస్తూ... నేను అతడి చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తాన్ని భరిస్తాను. టేలర్ చేజ్ ఎక్కడ వున్నాడో ఆచూకి కనుగొని నాకు చెప్పండి అంటూ ఎక్స్ పేజీలో వీడియో ద్వారా తెలియజేసాడు.