ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
ఉలవలలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్, పాలీఫెనాల్స్ రోగనిరోధక శక్తిని బలపరిచి, ముఖ్యంగా కాలానుగుణ మార్పుల సమయంలో, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి శరీరానికి సహాయపడతాయి. జలుబు, ఫ్లూ సీజన్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉలవల రసం ఒక అద్భుతమైన మార్గం. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.
ఉలవలకు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇది గ్లూకోజ్ను నెమ్మదిగా రక్తప్రవాహంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఇది చక్కెరలో ఆకస్మిక పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అందువల్ల ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా అనువైనది. సమతుల్య ఆహారంతో పాటు దీనిని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల టైప్ 2 మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ పప్పు జీర్ణవ్యవస్థకు చాలా మంచిది, ఇది మలబద్ధకం, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. నానబెట్టిన ఉలవల నీరు అజీర్ణం, గ్యాస్ను దూరం చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఉలవలలో ఉండే పాలిఫెనాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్ల కారణంగా, అవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని అంటారు. ఇది, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటు నిర్వహణకు తోడ్పడుతుంది.
గుండెకు మేలు చేసేందుకు, ఉడికించిన ఉలవలను సలాడ్లలో కలుపుకుని తీసుకోవాలి. కిడ్నీ రాళ్లను కరిగించడానికి ఉలవలు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడతాయి. ఇది మూత్రవిసర్జనను ప్రేరేపించి, మూత్ర నాళం నుండి విషపదార్థాలను బయటకు పంపేస్తుంది. సహజంగా కిడ్నీలను శుభ్రపరచుకోవడానికి జీలకర్ర, ధనియాలతో కలిపి తీసుకోవాలి.
క్రమరహిత రుతుస్రావం, పీసీఓఎస్, లేదా బాధాకరమైన తిమ్మిర్లతో బాధపడే మహిళలు ఉలవల నీటిని లేదా రసాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం పొందారు. దీనిలోని ఐరన్, ఫోలేట్ రక్త ప్రసరణను, హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. రుతుస్రావం సమయంలో సహజ ఉపశమనం కోసం దీనిని వారానికి ఒకసారి మీ ఆహారంలో చేర్చుకోండి.
శాకాహారులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఇది కండరాల పెరుగుదల, మరమ్మత్తు, శక్తికి మద్దతు ఇస్తుంది. అందువల్ల ఇది వ్యాయామం తర్వాత తీసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే స్నాక్ కోసం ఉలవ లడ్డూలు తీసుకోవచ్చు. ఇవి కాలేయాన్ని మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. దీనిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఆక్సీకరణ నష్టాన్ని నివారిస్తాయి. కాలేయ మరమ్మత్తు, పునరుత్పత్తికి తోడ్పడతాయి.
వారానికి ఒకసారి తీసుకునే డిటాక్సిఫైయింగ్ ఉలవ సూప్ కాలేయ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన మేలు చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, శ్వాసకోశ సమస్యలను నయం చేస్తుంది. వర్షాకాలంలో లేదా చలిలో ఎక్కువసేపు బయట గడిపిన తర్వాత గోరువెచ్చని ఉలవ రసం తాగడం ద్వారా ఎముకలకు బలం చేకూరుతుంది. తద్వారా ఆర్థరైటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, ఆస్టియోపొరోసిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. వృద్ధులు తమ రోజువారీ ఆహారంలో ఉడికించిన ఉలవల గుజ్జును చేర్చుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
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