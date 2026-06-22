సంబంధిత వార్తలు
- హార్మోజ్ జలసంధి వద్ద విచిత్ర ఘటన - అమెరికా నావికుడిపై కోతి దాడి
- Vishwak Sen: థాయ్లాండ్లో విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల ఈఎన్ఈ రిపీట్ షెడ్యూల్
- నా భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే.. నెలకు రూ.85వేలు అద్దె చెల్లించాల్సిందే
- ఎయిర్ ఇండియా విమానం ల్యాండింగ్.. గేర్ విరిగి చక్రం విడిపోయింది.. తర్వాత? (video)
- మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మీట్... మెరిసిన 13మంది విశాఖ అథ్లెట్లు
ఏనుగు పేడతో కాఫీ... అదే బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీగా గుర్తింపు... ధర ఎంతో తెలుసా?
ఏనుగు పేడ నుంచి సేకరించిన గింజలతో తయారు చేసిన కాఫీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీగా గుర్తింపు పొందింది. దీని ధర కూడా రూ.4700గా ఉంది. కిలో కాఫీ గింజలు ధర 2 డాలర్ల వరకు ఉండొచ్చు. థాయ్లాండ్లో పరిమిత స్థాయిలో ఈ కాఫీని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఏనుగుల జీర్ణ వ్యవస్థలో సహజ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు. ఇదే ప్రపంచంలో అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైన కాఫీల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
థాయ్లాండ్లో తయారయ్యే బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కాఫీ రకాలలో ఒకటి. దీని ధర కిలోకు దాదాపు 2 వేల డాలర్ల వరకు ఉంటుంది. ఒక కప్పు కాఫీ ధరే 50 డాలర్లు. అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.4700కు పైమాటే. ఈ కాఫీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, గింజలను ఏనుగుల జీర్ణవ్యవస్థ ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తారు.
కాఫీ గింజలను బియ్యం, అరటిపండ్లు, ఇతర పండ్లతో కలిపి ఏనుగులకు ఆహారంగా ఇస్తారు. ఆహారం జీర్ణమయ్యే సమయంలో కాఫీ గింజలు కూడా ప్రత్యేక ప్రక్రియకు నోనవుతాయి. 15 నుంచి 17 గంటల తర్వాత ఏనుగుల మల విసర్జన నుంచి ఆ గింజలను సేకరించి శుభ్రపరుస్తారు. అనంతరం వాటిని ప్రాసెస్ చేసి కాఫీ తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ వల్ల కాఫీకి ప్రత్యేకమైన రుచి, సువాసన వస్తుందని కాఫీ ప్రియులు చెబుతున్నారు.
ఈ కాఫీ తయారీ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది. గింజల సేకరణ నుంచి ప్రాసెసింగ్ వరకు ప్రతి దశలో అధిక శ్రమ అవసరం. అలాగే, ఉత్పత్తి పరిమితంగా ఉండటం కూడా ధర పెరగడానికి ఓ కారణంగా చెప్పవచ్చు. కాఫీలో చాక్లెట్, నట్స్, మట్టి వాసనల మిశ్రమ రుచి ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం మళ్లీ లీక్ అయిందా? ఎన్.టి.ఏ ఏం అంటోంది...
దేశంలోని వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం మే 3వ తేదీన నీట్ యూజీ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 21వ తేదీన మళ్లీ నీట్ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించారు. ఈ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం కూడా లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. నీట్ యూజీ 2026 రీటెస్ట్ ప్రశ్నాపత్రం కూడా లీకైనట్టు సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఏ) స్పందించింది. ఆ వీడియో పూర్తిగా కల్పితమని, అందులోని వాదనలు అవాస్తమని సోమవారం స్పష్టం చేసింది. ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు నమ్మవద్దని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేసింది.
హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా క్యాసినో కాదు : ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Keir Starmer: ప్రజాదరణ లేదు.. యూకే ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామా
యూకే ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్ సోమవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. తన నాయకత్వంపై వ్యతిరేకత, పార్టీలో తలెత్తిన అంతర్గత విబేధాలను అంగీకరించారు. దీనితో కేవలం దశాబ్ద కాలం వ్యవధిలోనే బ్రిటన్ ఏడవ ప్రధాన మంత్రిని పొందేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఇక గతవారం జరిగిన ప్రత్యేక పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆండీ బర్న్హామ్, అధికారంలో ఉన్న మధ్య-వామపక్ష లేబర్ పార్టీ నాయకుడిగా స్టార్మర్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే రేసులో ముందున్నారు. 2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో స్టార్మర్ ఘనవిజయం సాధించినప్పటికీ, వరుసగా జరిగిన కొన్ని పొరపాట్లు ఆయన విశ్వసనీయతను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి.
హైదరాబాదులో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు.. ఫోన్ చూడొద్దని తల్లి మందలించడంతో?
హైదరాబాద్ నుండి అదృశ్యమైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లను పోలీసులు ఏలూరులో గుర్తించారు. మొబైల్ ఫోన్ల వాడకం ఎక్కువగా ఉన్నందుకు తల్లి మందలించడంతో వారు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లిపోయారని అధికారులు తెలిపారు. ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టి, సోమవారం నాడు ఏలూరులో వారిని విజయవంతంగా కనుగొన్నారు. ఏలూరులో ఉన్న బాలికలను సురక్షితంగా రక్షించి, తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. తదుపరి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
గ్రామాల్లో ప్రజలకు నచ్చిన ఆలయాలను నిర్మిస్తాం : మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి
గ్రామాల్లో స్థానిక ప్రజల కోరిక మేరకు నచ్చిన దేవుడి మందిరాలను నిర్మిస్తామని ఏపీ దేవాదాయ శాఖామంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆయన సోమవారం సచివాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో విచ్ఛిన్నకర వాతావరణం ఉండేదని, దేవాలయాలకు సరైన ఆదరణ ఉండేది కాదన్నారు. కానీ, తమ ప్రభుత్వంలో దేవాలయాల రక్షణకు పెద్దపీట వేస్తున్నామన్నారు. దేవాలయాలు సమాజంలో భాగమని గత ప్రభుత్వం మరిచిపోయిందన్నారు.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
నలుగురు గాళ్స్ ఓ సమస్య నేపథ్యంగా ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ విడుదలయింది. డ్రెగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. కాగా, ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ను ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ రిలీజ్ చేశారు.