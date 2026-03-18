బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (22:41 IST)

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌

D20 Ultra All-in-one robotic vacuums
స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.
 
భారతీయ వినియోగదారులు స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్లు అధికంగా అందిపుచ్చుకుంటున్న ఈ తరుణంలో డ్రీమ్ మెరుగైన సౌకర్యం, సామర్థ్యం, వ్యక్తిగతీకరించిన శుభ్రపరిచే అనుభూతులు అందించే ఉత్పత్తులతో ఆవిష్కరణల హద్దులు విస్తరిస్తూనే ఉంది. ఆటోమేటెడ్ మాపింగ్ సిస్టమ్స్‌, స్మార్ట్ కార్పెట్ డిటెక్షన్, స్వీయ-శుభ్రత, నిర్వహణ సామర్థ్యాలు గల మల్టీ-ఫంక్షనల్ డాక్‌లతో కూడిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా, చేతులు ఉపయోగించకుండా శుభ్రత అందిస్తాయి. ఈ పరికరాలు రోజువారీ ఇంటి శుభ్రతను సులభతరం చేస్తూ వివిధ ఉపరితలాలపై అత్యుత్తమంగా పనిచేసేందుకు డ్రీమ్ వోర్మాక్స్ సక్షన్ సిస్టమ్, ఇంటెలిజెంట్ మ్యాపింగ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు కలిగి ఉన్నాయి.
 
L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా వరుసగా ₹59,999, ₹39,999 ధరలకు మార్చి 18 నుంచి అమెజాన్‌ ఇండియా, ఎంపిక చేసిన క్రోమా స్టోర్లలో లభిస్తాయి. డ్రీమ్(Dreame) టెక్నాలజీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌ మను శర్మ మాట్లాడుతూ, దైనందిన జీవితాన్ని సులభతరం చేసే స్మార్ట్, అత్యుత్తమ పనితీరు గల పరిష్కారాలను భారతీయ వినియోగదారులు ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్నారు. మేము గమనిస్తున్న అతిపెద్ద మార్పులలో ఒకటి, మానవ శ్రమ తగ్గించి, అత్యుత్తమ పనితీరు అందించే ఆల్-ఇన్-వన్, అత్యంత ఆటోమేటెడ్ క్లీనింగ్ పరిష్కారాలకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత.
 
L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆవిష్కరణతో శక్తిమంతమైన శుభ్రత, అధునాతన ఆటోమేషన్‌ మిళితం చేసే తెలివైన, పూర్తిగా సమీకృత వ్యవస్థలతో మేము మా పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తున్నాము. ఈ పరిష్కారాలు వినియోగదారులకు వారి ఇళ్లను శుభ్రపరుచుకునే విధానంలో మరింత నియంత్రణ, సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి, అదే సమయంలో ఆవిష్కరణలతో దైనందిన జీవితాన్ని సరళతరం చేయాలనే మా ఉన్నత లక్ష్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి అన్నారు.

పాకిస్తాన్ కూడా అమెరికాకు ముప్పుగా మారుతుంది: అమెరికా జాతీయ నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్ తులసి గబ్బార్డ్రష్యా, చైనా, ఉత్తర కొరియా, పాకిస్తాన్‌లు ప్రస్తుతం అమెరికాకు అత్యంత పెద్ద అణు ముప్పులుగా పరిణమిస్తున్నాయని అమెరికా జాతీయ నిఘా సంస్థ డైరెక్టర్ తులసి గబ్బార్డ్ హెచ్చరించారు. మారుతున్న ప్రపంచ భద్రతా పరిస్థితుల నడుమ, ఈ దేశాల సైనిక సామర్థ్యాలు, క్షిపణి బలం వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని, ఈ పరిణామం అంతర్జాతీయ వేదికపై ఆందోళనలను మరింత పెంచిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ ముప్పు గురించి విస్తృత పరిధిని ఆమె ప్రస్తావిస్తూ, అమెరికా నిఘా వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, అమెరికాపై దాడి చేయగల సామర్థ్యం కలిగిన క్షిపణుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోందని గబ్బార్డ్ తెలిపారు.

ఎన్డీఏ- టీవీకేల మధ్య సీట్ల గురించి చర్చలు సాగుతున్నాయి. సీట్ల పంపకం.. ఇంకా పదవులకు సంబంధించి ఇరు పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదరలేదని టాక్ వస్తోంది. తాజాగా ఢిల్లీ పార్టీ నుండి వచ్చిన 50శాతం సీట్లు, 2.5 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలపు ఆఫర్‌ను దళపతి విజయ్ తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. ఢిల్లీ పార్టీ ప్రస్తావన ఉన్నందున, అది బీజేపీ అయి ఉంటుందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. టీవీకే వర్గాల ప్రకారం, మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోటీ చేయాలనే విషయంలో ఆయనకు స్పష్టత ఉన్నందున, విజయ్ ఆ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించారు.

ఆస్తి కోసం జరుగుతున్న కుటుంబ వివాదాన్ని తాను స్వతంత్రంగా పరిష్కరించుకుంటున్నానని దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి భార్య విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. తాను వైఎస్ షర్మిల బినామీని కాదని విజయమ్మ తేల్చి చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి, భారతి రెడ్డిలు విజయమ్మకు గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత, తాను క్లాసిక్ రియల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి షేర్లు కొనుగోలు చేశానని ఆమె వాదిస్తున్నారు.

కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ విజృంభిస్తోంది. కోజికోడ్ జిల్లాలోని పలు స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ఏవియన్ ఇన్‌ఫ్లుయెంజా కేసులు నిర్ధారణ కావడంతో, అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు, వ్యాప్తి నివారణ చర్యలను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పనంగాడ్, ఒలవన్న, కాక్కోడి పెరుమన్న పంచాయతీలతో పాటు, కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని నల్లాలం ప్రాంతంలోనూ పక్షుల ఫ్లూ ఆనవాళ్లు గుర్తించబడ్డాయి.

పొరుగున ఉండే గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేసింది. తమ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగిన దాడులకు ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఇంధన వనరులపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా దీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశానికి చెందిన టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ పోస్టులు పెట్టింది.

కన్నడ చిత్రం కేడీ థె డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం 'స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' ట్రైలర్ విడుదలైంది. మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఫ్యాన్-డ్రివెన్ ట్రైలర్ టీజ్ తర్వాత, న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇదొక మరపురాని క్షణంగా నిలిచిపోయింది.

భారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

దేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.
