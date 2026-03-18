డ్రీమ్ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్-ఇన్-వన్ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్
స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.
భారతీయ వినియోగదారులు స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్లు అధికంగా అందిపుచ్చుకుంటున్న ఈ తరుణంలో డ్రీమ్ మెరుగైన సౌకర్యం, సామర్థ్యం, వ్యక్తిగతీకరించిన శుభ్రపరిచే అనుభూతులు అందించే ఉత్పత్తులతో ఆవిష్కరణల హద్దులు విస్తరిస్తూనే ఉంది. ఆటోమేటెడ్ మాపింగ్ సిస్టమ్స్, స్మార్ట్ కార్పెట్ డిటెక్షన్, స్వీయ-శుభ్రత, నిర్వహణ సామర్థ్యాలు గల మల్టీ-ఫంక్షనల్ డాక్లతో కూడిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా, చేతులు ఉపయోగించకుండా శుభ్రత అందిస్తాయి. ఈ పరికరాలు రోజువారీ ఇంటి శుభ్రతను సులభతరం చేస్తూ వివిధ ఉపరితలాలపై అత్యుత్తమంగా పనిచేసేందుకు డ్రీమ్ వోర్మాక్స్ సక్షన్ సిస్టమ్, ఇంటెలిజెంట్ మ్యాపింగ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు కలిగి ఉన్నాయి.
L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా వరుసగా ₹59,999, ₹39,999 ధరలకు మార్చి 18 నుంచి అమెజాన్ ఇండియా, ఎంపిక చేసిన క్రోమా స్టోర్లలో లభిస్తాయి. డ్రీమ్(Dreame) టెక్నాలజీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మను శర్మ మాట్లాడుతూ, దైనందిన జీవితాన్ని సులభతరం చేసే స్మార్ట్, అత్యుత్తమ పనితీరు గల పరిష్కారాలను భారతీయ వినియోగదారులు ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్నారు. మేము గమనిస్తున్న అతిపెద్ద మార్పులలో ఒకటి, మానవ శ్రమ తగ్గించి, అత్యుత్తమ పనితీరు అందించే ఆల్-ఇన్-వన్, అత్యంత ఆటోమేటెడ్ క్లీనింగ్ పరిష్కారాలకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత.
L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆవిష్కరణతో శక్తిమంతమైన శుభ్రత, అధునాతన ఆటోమేషన్ మిళితం చేసే తెలివైన, పూర్తిగా సమీకృత వ్యవస్థలతో మేము మా పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తున్నాము. ఈ పరిష్కారాలు వినియోగదారులకు వారి ఇళ్లను శుభ్రపరుచుకునే విధానంలో మరింత నియంత్రణ, సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి, అదే సమయంలో ఆవిష్కరణలతో దైనందిన జీవితాన్ని సరళతరం చేయాలనే మా ఉన్నత లక్ష్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి అన్నారు.