విశాఖపట్నంలో హిండ్వేర్ కొత్త బ్రాండ్ స్టోర్ ప్రారంభం
విశాఖపట్టణం: భారతదేశపు ప్రముఖ బాత్వేర్ బ్రాండ్ అయిన హిండ్వేర్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో ఒక ప్రత్యేక బ్రాండ్ స్టోర్ను ప్రారంభించడం ద్వారా దక్షిణ భారతదేశంలో తన రిటైల్ నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసింది. వంటిల్లు జంక్షన్ సమీపంలో వ్యూహాత్మకంగా నెలకొని, నాయుడు పివిసి సెంటర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న ఈ స్టోర్, నగరంలోని వినియోగదారులకు హిండ్వేర్ ఉత్పత్తుల లభ్యతను పెంచుతుంది. విశాఖపట్నంలో తన ప్రధాన కేంద్రాన్ని స్థాపించడంతో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 13 అత్యాధునిక బ్రాండ్ స్టోర్లకు తన ప్రతిష్టాత్మక ఉనికిని విస్తరిస్తున్న హిండ్వేర్కు, ఈ ప్రధాన ప్రారంభోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి.
ఈ స్టోర్ హిండ్వేర్ యొక్క పలు బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు, ఆర్కిటెక్ట్లు, ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు ఒకే చోట విభిన్నమైన బాత్వేర్, డిజైన్లు, ఫినిషింగ్లు మరియు ఫంక్షనాలిటీలను అన్వేషించడానికి ఒక ప్రత్యేక స్థలాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా హిండ్వేర్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ నిరూపమ్ సహాయ్ మాట్లాడుతూ, ‘‘విశాఖపట్నం మాకు కీలకమైన మార్కెట్; ఇక్కడి కస్టమర్లు చాలా తెలివైన ఎంపికలు చేసుకుంటున్నారు’’ అని అన్నారు.
అభివృద్ధి చెందుతున్న అధిక సామర్థ్యం గల మార్కెట్లలో మా ఉనికిని మరింతగా విస్తరిస్తూ, అదే సమయంలో ప్రధాన మహానగరాల్లో మా కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేసే మా విస్తృత వ్యూహంలో భాగంగా ఈ బ్రాండ్ స్టోర్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. మా విస్తరిస్తున్న రిటైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా, మా ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మరియు మా బ్రాండ్లతో వారికున్న అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.’’
విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ముఖ్యమైన వాణిజ్య, పారిశ్రామిక కేంద్రం. ఓడరేవుల ఆధారిత వాణిజ్యం, తయారీ, మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన వైవిధ్యభరితమైన ఆర్థిక పునాది దీనికి ఉంది. నగరం యొక్క పట్టణ దృశ్యం వేగంగా మారుతున్న ఈ సమయంలో, హిండ్వేర్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఆధునిక వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి స్టైలిష్, డ్యూరబుల్, ప్రీమియం మెటీరియల్స్ను ఎంచుకుంటున్నాయి.
భారతదేశవ్యాప్తంగా బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న హిండ్వేర్, 700కు పైగా జిల్లాల్లో 35,000కు పైగా యాక్టివ్ రిటైల్ టచ్పాయింట్లు, 500కు పైగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మరియు దేశవ్యాప్తంగా వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసిన 575కు పైగా బ్రాండ్ స్టోర్లను కలిగి ఉంది. ఈ విస్తృతమైన నెట్వర్క్కు మద్దతుగా, 70 జిల్లాలలో 1,090 మందికి పైగా టెక్నీషియన్లతో కూడిన ప్రత్యేక అమ్మకాల తర్వాత సేవా నెట్వర్క్ ఉంది. ఇది మెట్రో ప్రాంతాలలో 24 గంటలలో మరియు మెట్రోయేతర ప్రాంతాలలో 48 గంటలలో వేగవంతమైన స్పందన సమయాలను నిర్ధారిస్తుంది.