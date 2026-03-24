భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్చెఫ్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది.
ముంబైలో, రణ్వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో, బ్రార్తో పాటుగా వర్సుని ఇండియా ఎండి- సిఇఒ అయిన శ్రీ గుల్బహర్ తౌరానీతో కలిసి, ఆధునిక వంటగది సాంకేతికత భారతీయ వంట యొక్క ప్రామాణికతను కాపాడుతూనే, ఆధునిక వంటగది సాంకేతికత సంక్లిష్టమైన వంటకాలను ఎలా సులభతరం చేయగలదో ప్రదర్శించారు.
ఒకే ఉపకరణంలో 33 స్మార్ట్ వంట ఫంక్షన్లను మిళితం చేసే వన్చెఫ్ను విడుదల చేయడం ద్వారా, ఆధునిక భారతీయ వంటగదిని పునఃరూపకల్పన చేయడంలో ఫిలిప్స్ తీసుకున్న తాజా ముందడుగును ఈ ఆవిష్కరణ సూచిస్తుంది. అధునాతన అంబిహీట్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ ఉపకరణం, తెలివైన రీతిలో ఉష్ణోగ్రతను గ్రహించడం, ఏకరీతిగా వేడిచేయడం ద్వారా వివిధ రకాల వంటకాలకు, వంట దశలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది. ఇది రోజువారీ సౌకర్యవంతమైన భోజనాల నుండి విందు లాంటి పండుగ వంటకాల వరకు, విస్తృత శ్రేణి రెసిపీలలో స్థిరమైన రుచిని, ఆకృతిని అందిస్తుంది.
ఈ విడుదల కార్యక్రమంలో గుల్బహర్ తౌరానీ మాట్లాడుతూ, వెర్సుని వద్ద, భారతీయ కుటుంబాలు వాస్తవానికి ఎలా వంట చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడం మరియు వారి రోజువారీ వంటలలో సహజంగా ఇమిడిపోయే ఉపకరణాలను రూపొందించడంపైనే మా లక్ష్యం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. భారతీయ వంటకాలు చాలా వైవిధ్యమైనవి, తరచుగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. అందుకే రుచిలో రాజీ పడకుండా వంట ప్రక్రియలను సులభతరం చేసే పరిష్కారాలు రోజురోజుకూ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. వన్చెఫ్తో, రోజువారీ వంట ప్రక్రియను మరింత సహజంగా, సమర్థవంతంగా మార్చేలా అనేక వంట పద్ధతులను ఒకే తెలివైన వేదికపైకి తీసుకురావాలని మేము కోరుకున్నాము. ఇది ఆచరణాత్మకమైన, ప్రయోజనకరమైన ఆవిష్కరణల ద్వారా ఆధునిక భారతీయ వంటగదిని పునఃరూపకల్పన చేయాలనే మా విస్తృత నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది అని అన్నారు.
భారతీయ వంటకాలు ఎంతో వైవిధ్యభరితంగా, విభిన్నంగా ఉంటాయి. రుచి పరంగా ఎలాంటి రాజీ పడకుండా వాటిని మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషించగలదు. ఆ సమతుల్యతను తీసుకురావడానికే వన్చెఫ్ రూపొందించబడింది. ఇది ఇళ్లలో వంటి చేసే వారికి అనేక రకాల వంటకాలను మరింత సులభంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో అన్వేషించడంలో సహాయపడుతుంది అని చెఫ్ రణ్వీర్ బ్రార్ అన్నారు.
వన్-చెఫ్తో, ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్, స్టిర్ ఫ్రైయింగ్, స్టీమింగ్, బాయిలింగ్ వంటి బహుళ వంట పద్ధతులను ఒకే కాంపాక్ట్ ఉపకరణంలో కలపడం ద్వారా, మారుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చాలని ఫిలిప్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విధానం వంటగది పనులను సులభతరం చేయడంతో పాటు, ఇంటిలో వంటలతో ప్రయోగాలు చేసేవారు అనేక ఉపకరణాలతో ఇబ్బంది పడకుండా పలు రకాల వంటకాలను తయారు చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. భారతీయ గృహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన వన్చెఫ్ యొక్క సులభమైన నియంత్రణలు, మార్గదర్శక కుకింగ్ ప్రోగ్రామ్లు, చెఫ్-ప్రేరేపిత వంటకాలను సులభంగా తిరిగి తయారుచేయడానికి వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో ఇళ్లలో వంట, వంటగది ఆవిష్కరణల భవిష్యత్తుపై ఒక ప్యానెల్ చర్చ కూడా జరిగింది. ఇందులో రణ్వీర్ బ్రార్, గుల్బహర్ తౌరానీ, డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్, టెక్ నిపుణుడు రాజీవ్ మఖ్నీ పాల్గొన్నారు. ఆధునిక గృహాల కోసం తెలివైన ఉపకరణాలు రోజువారీ వంట అనుభవాలను ఎలా పునర్నిర్మిస్తున్నాయో వారు అన్వేషించారు.
ధర మరియు లభ్యత
ఫిలిప్స్ వన్చెఫ్ మార్చి 19 నుండి క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్, విజయ్ సేల్స్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లు, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. వన్ చెఫ్ ధర రూ. 19,995/-.