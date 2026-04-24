ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణ.. 3 వారాల పొడిగింపు
వైట్ హౌస్లో గురువారం జరిగిన చర్చల అనంతరం, ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగించడానికి ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు అంగీకరించాయని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. గత వారంలో అమెరికాలోని ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ రాయబారుల మధ్య జరిగిన రెండవ సమావేశం చాలా బాగా జరిగిందని ట్రంప్ అన్నారు.
కానీ ఓవల్ ఆఫీస్లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో వారు హిజ్బుల్లా గురించి కూడా ఆలోచించాల్సి ఉందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంగీకరించారు. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న ఈ సంస్థ చర్చలను వ్యతిరేకిస్తోంది. గత శుక్రవారం తొలి కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి, ఇరుపక్షాలు అనేకసార్లు ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించాయి.
అయినప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ల మధ్య దశాబ్దాల తర్వాత జరిగిన మొట్టమొదటి ప్రత్యక్ష దౌత్య చర్చలు ఇవే కావడం గమనార్హం. 1948లో ఇజ్రాయెల్ ఆవిర్భావం నుండి అధికారికంగా యుద్ధ స్థితిలో ఉన్న ఈ పొరుగు దేశాలకు ఇది ఒక కీలక ముందడుగుగా నిలిచింది. వాస్తవానికి, ప్రారంభంలో కుదిరిన 10 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం సోమవారంతో ముగియాల్సి ఉంది.
హిజ్బుల్లా నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడంలో లెబనాన్కు సహాయపడేందుకు, అమెరికా ఆ దేశంతో కలిసి పనిచేయనుందని ట్రంప్ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఓవల్ ఆఫీసులో మాట్లాడుతూ, రాబోయే రెండు వారాల్లో వాషింగ్టన్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు, లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్లను కలుస్తానని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.