భారత నౌకలపై కాల్పులు - దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఇరాన్
హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారత్ నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన వ్యవహారంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ముడి చమురుతో వస్తున్న రెండు భారత నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన విషయం తెల్సిందే. తమ దళాలేనా అన్న అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశ ప్రతినిధి ఇస్మాయిలీ బాఘేయి ఒక ప్రకటన చేశారు. 'మా దళాలే భారత నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకొన్నాయా..? అనే అంశంపై సంబంధిత సంస్థలు విచారణ చేపట్టాయి' అని పేర్కొన్నారు.
శనివారం హర్మూజ్ జలసంధిలో ఐఆర్జీసీ అనుమతి లభించిన తర్వాత ప్రయాణిస్తున్న రెండు భారత నౌకలపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనతో ఆ రెండు నౌకలు తిరిగి పర్షియన్ గల్ఫ్లోకి వెళ్లిపోయాయి. వీటిల్లో ఒక దానిలో 20 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురు ఉంది. ఈ ఘటనపై భారత్లోని ఇరాన్ రాయబారి మహమ్మద్ ఫతాలీకి సమన్లు జారీ చేశారు. ఇరాన్ జలసంధిని తెరిచినట్లు ప్రకటించిన తర్వాతే వాణిజ్య నౌకలు బయల్దేరిన విషయం తెలిసిందే.
అమెరికాతో రెండో విడత చర్చలకు సంబంధించి తమ వద్ద ఎటువంటి ప్రణాళికా లేదని ఇస్మాయిల్ బాఘేయి తెలిపారు. చర్చల విషయంలో అమెరికా సీరియస్గా లేదని వ్యాఖ్యానించారు. కేవలం దుందుడుకు చర్యలు.. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉల్లంఘనలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని చెప్పారు.