సౌతాఫ్రికాలో సాయుధుడి కాల్పులు - 10 మంది మృత్యువాత
సౌతాఫ్రికాలో ఓ సాయుధుడు జరిపిన కాల్పుల్లో పది మంది మృత్యువాతపడ్డారు. మరో పది మంది వరకు గాయపడ్డారు. ఆదివారం జొహన్నెస్బర్గ్ శివారులోని బెకర్స్డాల్ టౌన్షిప్లో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. కాల్పుల చప్పుడుతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు పరుగులు తీశారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ కాల్పుల్లో గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. కాల్పులకు ఖచ్చితమైన కారణం తెలియరాలేదన్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నారు.
తాజా కాల్పుల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశామన్నారు. ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రిటోరియా సమీంలో కూడా కాల్పులు చోటు చేసుకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో మూడేళ్ల చిన్నారితో సహా అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే.