హోర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకపై దాడి: 11 మంది భారతీయులకు గాయాలు
హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న పనామా జెండా కలిగిన ఒక వాణిజ్య నౌకపై క్షిపణి లేదా అటువంటి వస్తువుతో దాడి జరగడంతో, మంగళవారం నాడు 11 మంది భారతీయ సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఎంటీ ఆన్ పీస్ అనే ఈ నౌకలో 17 మంది భారతీయులతో సహా మొత్తం 19 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ దాడిలో మొత్తం 12 మంది సిబ్బంది గాయపడగా, వారిలో 11 మంది భారతీయులే ఉన్నారు.
"హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో పనామా జెండా కలిగిన వాణిజ్య నౌక ఎంటీ ఆన్ పీస్పై జరిగిన దాడిని తాము ఖండిస్తున్నామని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మొత్తం 19 మంది సిబ్బందిలో 17 మంది భారతీయ పౌరులే ఉన్నారు. వీరిలో 11 మంది భారతీయులతో సహా మొత్తం 12 మంది సిబ్బంది గాయపడినట్లు సమాచారమని ఆ శాఖ పేర్కొంది. ఈ ప్రాంతంలో నౌకలపై జరుగుతున్న దాడుల పరంపర భారత్కు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని ఎంఈఏ తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలో శాంతి మరియు స్థిరత్వం కోసం ఇటువంటి దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని మేము మరోసారి పిలుపునిస్తున్నామని పేర్కొంది.