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  4. 15 newborns killed in fire at hospital in Pakistan's capital
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఇస్లామాబాద్ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం - 15 మంది నవజాత శిశువుల సజీవదహనం

pakistan hospital fire
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:29 IST)
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పాకిస్తాన్ దేశ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది నవజాత శిశువులు సజీవదహనమయ్యారు. ఇస్లామాబాద్‌లోని ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గైనకాలజీ వార్డులో బుధవారం ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వార్డులోని ఒక శిశువు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు సమాచారం.
 
పాకిస్తాన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌‌లో గైనకాలజీ వార్డులో ఏసీ కంప్రెసర్ పేలడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టి.. మూడో అంతస్తులోని ఆ గదిలోకి వెళ్లి మంటలు ఆర్పినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. అప్పటికే 15 మంది శిశువులు సజీవదహనమయ్యారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ కమిటీని వేసింది. 
 
కెనడాపై భారీ ఆర్థిక ఆంక్షలు - దిగుమతులపై 50 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్ 
 
అమెరికా, కెనడా దేశాల మధ్య నెలకొన్న వాణిజ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ సుంకాలు సెప్టెంబరు 8 నుంచే అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పటికే కెనడాకు చెందిన 20 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలను విధించిన నేపథ్యంలో, తాజా పరిణామాలతో ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య పోరు మరింత ముదిరే అవకాశం ఉంది.
 
కెనడా నుంచి దిగుమతి అయ్యే కార్లు, ట్రక్కులు, వాహన విడిభాగాలు, ఉక్కుపై ఏకంగా 50 శాతం మేర సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ కొత్త టారిఫ్‌లు 2027 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
తమ దేశ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై కెనడా అధిక సుంకాలను విధిస్తోందని, దీనివల్ల అమెరికా రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. కెనడా వైఖరి కారణంగానే తమకు 60 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్య లోటు ఏర్పడిందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఇకపై కెనడాను ప్రత్యేక దేశంగా పరిగణించబోమని, వాణిజ్య వ్యవహరాల్లో దేశంతో కలిసి ముందుకు సాగడం కష్టంగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు.
 
కెనడా వాణిజ్యంలో 95 శాతం వాటా అమెరికాతోనే ముడిపడి ఉందని, తమతోనే ఆ దేశానికి అత్యధిక అవసరం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే, అమెరికాలో తయారైన వస్తువులకు మాత్రం ఈ సుంకాల నుంచి హాయింపు ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు.
 
ఇరు దేశాల మధ్య ఇటీవల జరిగిన వాణిజ్య చర్చలు విఫలమవ్వడంతోనే ట్రంప్ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ నిర్ణయంపై కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ తీవ్రంగా స్పందించారు. అమెరికాపై ప్రతీకార సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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