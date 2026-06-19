ఇజ్రాయెల్ దాడిలో 16 మంది లెబనాన్ ప్రజలు మృతి: అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందానికి బ్రేక్
ట్రంప్ కొరివితో తల గోక్కున్నట్లుగా వుంది. ఆయన చెబుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ మాత్రం ట్రంప్ మాటలను పట్టించుకుంటున్నట్లు కనబడటం లేదు. తాజాగా లెబనాన్ పైన ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడుల్లో 16 మంది చనిపోయారు. దీనితో శుక్రవారం నాడు స్విట్జర్లాండులో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగాల్సిన శాంతి ఒప్పందానికి విఘాతం కలిగింది. తాత్కాలికంగా అది వాయిదా పడింది. ఒక వంక శాంతి ఒప్పందం అంటూనే తమ మిత్రదేశాలపై దాడులు చేయడం ఏంటని ఇరాన్ ప్రశ్నించింది.
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ మాత్రం లెబనాన్ పైన తమ దాడులను ఆపే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పింది. హిజబుల్లా గ్రూపుల తీవ్రవాద చర్యలను తాము సహించబోమనీ, వారిని పూర్తిగా ఏరివేసే వరకూ తమ దాడులు కొనసాగుతాయంటూ ఇజ్రాయెల్ చెబుతోంది. ఐతే.. అమెరికాతో శాంతి ఒప్పందం జరగాలంటే ఇరాన్ దేశంపైనే కాకుండా తమ మిత్రదేశాలన్నింటి పైనా ఎలాంటి దాడులు చేయరాదని ఇరాన్ నిబంధన పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
కాగా 14 నిబంధనలతో కూడిన శాంతి ఒప్పందంపై అమెరికా-ఇరాన్ దాదాపు అంగీకారానికి వచ్చాయి. కానీ ఇజ్రాయెల్ తాజా దాడులతో అది కాస్తా అటకెక్కినట్లయ్యింది. ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపధ్యంలో ఇరాన్ అధికారులు స్విట్జర్లాండ్ పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నారు. మరోవైపు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జెడి వాన్స్ సైతం స్విస్ వెళ్లలేదు. దీనితో మరోసారి అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంపై అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొన్నది.
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