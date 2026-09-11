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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఢిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు... హాజరుకానున్న వివిధ దేశాధినేతలు

brics summit
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:04 IST)
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బ్రిక్స్ దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సుకు భారత రాజధాని న్యూఢిల్లీ వేదికకానుంది. ఇందుకోసం ఢిల్లీ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఈ నల 12, 13వ తేదీలో (శని, ఆదివారాలు) జరుగనున్న ఈ కీలక సమావేశాల కోసం పలు ప్రపంచ దేశాల అగ్రనేతలు, ప్రతినిధులు తరలిరానున్నారు. వీరిలో పలువురు నేతలు ఇప్పటికే భారత్‌కు చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిరి పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్‌పింగ్‌ సహా పలువురు ప్రపంచ స్థాయి అగ్రనేతలు హాజరుకానుండటంతో ఢిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 
 
భారత్‌కు రానున్న అతిథిల్లో పుతిన్, జిన్‌పింగ్, సౌతాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా, బ్రెజిల్ విదేశాంగ మంత్రి మౌరో వీరాతో పాటు బ్రిక్స్ కూటమిలో కొత్తగా చేరిన ఈజిప్ట్, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా దేశాధినేతలు, ప్రతినిధులు ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. వీరితో పాటు ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ, న్యూ డెలవప్‌మెంట్ అధిపతులు కూడా ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. 
 
మరోవైపు,  అంతర్జాతీయ బ్రిక్స్ సదస్సు ముగింపు రోజైన సెప్టెంబర్ 13వ తేదీనే, అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్ల మధ్య తొలి టీ20 మ్యాచ్‌ను యథాతథంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఢిల్లీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (డీడీసీఏ) ప్రకటించింది. ఈ పరిణామంతో దేశ రాజధానిలో భద్రతను పర్యవేక్షించడం, ట్రాఫిక్ నియంత్రించడం ఢిల్లీ పోలీసులకు పెను సవాలుగా మారింది.
 
బ్రిక్స్ సదస్సుకు విచ్చేసే విదేశీ ప్రతినిధులు, వీవీఐపీల భద్రతతో పాటు వారి కాన్వాయ్ రాకపోకల కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇదేసమయంలో, సెప్టెంబరు 13న జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్‌కు దాదాపు 25,000 నుండి 35,000 మంది ప్రేక్షకులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకేసారి రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలు కావడంతో నగరంలోని డీడీయూ మార్గ్, బీఎస్ఆడ్ మార్గ్, మింటో రోడ్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని పోలీసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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