అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం.. పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువకుడికి గుండెపోటు
అమెరికాలో కొన్ని రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన యువకుడు తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకింటివాడవుతాడనుకున్న తల్లిదండ్రులకు విషాదం మిగిలింది. ఉన్నత చదువులు చదివి, అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాడు. కానీ పెళ్లి చేసుకునే సమయానికి అతనికి గుండెపోటు వచ్చింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. చౌటుప్పల్కు చెందిన గోశిక వెంకటేశం, గాయత్రీ దంపతులకు నలుగురు కుమారులు. వీరిలో యశ్వంత్ రెండో కుమారుడు. గత కొంతకాలంగా డాలస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న యశ్వంత్, సోమవారం నిద్రలోనే గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచాడు. ఉదయం ఎంతకీ లేవకపోవడంతో గమనించిన స్నేహితులు.. మృతుడి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు.
వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 21న వివాహానికి ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేశారు. పెళ్లి పనుల కోసం మరికొద్ది రోజుల్లోనే స్వగ్రామానికి వచ్చేందుకు యశ్వంత్ సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇంతలోనే ఈ ఘోరం జరగడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.