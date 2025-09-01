ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భూకంపం: 622కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, వెయ్యి మందికి గాయం
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భూకంపం కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 622కు పెరిగిందని, మరో 1,000 మందికి పైగా గాయపడ్డారని ప్రభుత్వ రేడియో, టెలివిజన్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ (ఆర్టీఏ) సోమవారం నివేదించింది. నష్టం పూర్తి స్థాయిని అంచనా వేయడానికి, సహాయం అందించడానికి రెస్క్యూ బృందాలు పరిమిత కమ్యూనికేషన్తో మారుమూల ప్రాంతాలను నావిగేట్ చేస్తున్నాయి.
ఆగస్టు 31న స్థానిక కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 11:47 గంటలకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తూర్పు ప్రాంతంలో 6.0 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ముఖ్యంగా భూకంపాలకు గురవుతుంది. గత సంవత్సరం ఆప్ఘన్ పశ్చిమంలో సంభవించిన భూ ప్రకంపనల కారణంగా వెయ్యి మందికి పైగా మరణించింది.
అంతకుముందు, అక్టోబర్ 7, 2023న 6.3 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం బలమైన అనంతర ప్రకంపనలతో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను తాకింది. తాలిబాన్ ప్రభుత్వం కనీసం 4,000 మంది మరణించారని అంచనా వేసింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను తాకిన అత్యంత ఘోరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యం ఇది.
గత దశాబ్దంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భూకంపాల కారణంగా 7,000 మందికి పైగా మరణించారని యూఎన్ మానవతా వ్యవహారాల సమన్వయ కార్యాలయం నివేదించింది. భూకంపాల కారణంగా సంవత్సరానికి సగటున 560 మంది మరణిస్తున్నారు.
మే 1998లో ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తఖార్- బదఖ్షాన్ ప్రావిన్సులలో సంభవించిన భూకంపంలో సుమారు 4,000 మంది మరణించారు. దాదాపు 100 గ్రామాలు,16,000 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. 45,000 మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.