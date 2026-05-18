సంబంధిత వార్తలు
- మే 21 నుంచి జూన్ 3 వరకు.. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు భారత హాకీ జట్టు
- Australia to tour Pakistan : మే 30 వన్డేల సిరీస్- పాకిస్థాన్లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన
- Raka: రాకా లుక్ కోసం రోజూ నాలుగు గంటల సమయాన్ని వెచ్చిస్తోన్న అల్లు అర్జున్
- ఇరాన్పై యుద్ధ లక్ష్యాలు ముగిశాయి.. ఇంకా సాధించాల్సిందేముంది? ఆస్ట్రేలియా
- Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డి
61 మంది మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు.. భారత సంతతి వ్యక్తికి 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష
ఆస్ట్రేలియాలో 61 మంది మహిళలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తికి దాదాపు 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడింది. ఏడాది కాలంలో అతడు 97 నేరాలకు పాల్పడినట్లు తేలింది. దోషికి వాయురిస్టిక్ డిజార్డర్ ఉన్నట్లు మానసిక వైద్యుడు నిర్ధారించారు. శిక్షాకాలం పూర్తయిన తర్వాత అతడిని ఆస్ట్రేలియా నుంచి బహిష్కరించే అవకాశం ఉందని కోర్టువర్గాలు తెలిపాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. భారత సంతతికి చెందిన సుమిత్ సతీష్ రస్తోగి (39) అనే వ్యక్తి 2011లో ఢిల్లీ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్లాడు. అక్కడ అడిలైడ్లో మసాజ్ థెరపిస్ట్గా పనిచేసేవాడు.
అయితే 2021 అక్టోబర్ నుంచి 2022 జులై మధ్య అతడి మసాజ్ సెంటర్ వచ్చిన 61 మంది మహిళలను లైంగికంగా వేధించాడు. అంతేకాదు 55 మంది మహిళల ప్రైవేటు వీడియోలు రహస్యంగా రికార్డ్ చేశాడు. చివరికి బాధితులు ఈ విషయంలో పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో సతీష్పై కేసు నమోదైంది. చివరికి నిందితుడు సతీష్ కూడా తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. దీంతో తాజాగా దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా జిల్లా కోర్టు అతడికి 13 ఏళ్ల 10 నెలల జైలు శిక్ష విధించింది.
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Jonnavithula: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ లలిత
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
Mega158: మెగా158 కోసం జిమ్ వర్కౌట్ను పంచుకున్న చిరంజీవి
Manchu Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి టీజర్ తో రా కింగ్ ట్యాగ్ తో వస్తున్న మంచు మనోజ్
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.
క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో శ్రీలీల రిలేషన్... సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు
టాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.