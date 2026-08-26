నేపాల్ ఫ్లాష్ ప్లడ్కి కారణం హిమ గిరుల్లో 4.4 తీవ్రతో ఏర్పడిన భూకంపమే, ఐసు కొండ బద్ధలైంది
ఉదయం టిబెట్ ఉత్తర దిక్కు నుంచి దక్షిణానికి ప్రవహిస్తున్న భోటెకాశీ నదికి తేలికపాటి వర్షపు నీరు వచ్చింది. కొద్దిపాటి వర్షమే కదా అని అక్కడి వారంతా పెద్దగా ముప్పు ఏమీ వుండదని భావించారు. ఐతే ఉదయం 8:37 నిమిషాలకు టిబెట్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలోని హిమగిరుల్లో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో 4.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఐసుతో కప్పబడిన కొండచరియలు ఒక్కసారిగా విరిగి నదీ ప్రవాహానికి అడ్డుపడ్డాయి.
August 26, 2026
ఎగువ నుంచి వచ్చిన నీరు అక్కడికి చేరుకోవడంతో పాటు ఐసుతో నిండిన కొండచరియలు కూడా నీటితో కరిగి ప్రవాహం వేగం పెరిగింది. అలా పెరిగి పెద్దదై భారీ వరదతో బురదను నింపుకుని దిగువ నేపాల్ వైపుకి దూసుకొచ్చింది. ఐతే ఈ వరద ముప్పు గురించి దిగువ ప్రాంత ప్రజలకు సరైన సమయంలో సమాచారం అందించలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలకే ఈ ముప్పు ప్రారంభమైనప్పటికీ అధికారులు సమాచారాన్ని చేరవేయడంలో విఫలమవడంతో భారీ విపత్తు సంభవించింది. ఈ మెరుపు వరదలో వేలమంది ప్రాణాలు కోల్పోయి వుండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
NEPAL ???????? | CHINA ???????? | URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.— XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026
???? En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4
కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్ర
సాక్షాత్తూ ఆ పరమేశ్వరుడు కొలువై వుండే పుణ్యభూమిగా కైలాస పర్వతగిరులని పురాణాల్లో చెప్పబడింది. ఆ పరమేశ్వరుడి ఆశీస్సుల కోసం చేసే కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత సాహసోపేతమైన, ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటిగా చెబుతారు. సముద్ర మట్టానికి అత్యధిక ఎత్తులో, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పుల మధ్య కఠినమైన టిబెటన్ పీఠభూమిపై ఈ యాత్ర సాగుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
అత్యధిక ఎత్తులో వుండటంతో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్థాయి తక్కువగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు అందదు. ఎందుకంటే ఈ యాత్ర సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 19,500 అడుగుల (5,900 మీటర్లు) ఎత్తు వరకు సాగుతుంది. అంత ఎత్తులో గాలిలో ఆక్సిజన్ పరిమాణం 50 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల అక్యూట్ మౌంటెన్ సిక్నెస్, ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరడం, లేదా మెదడు వాపు వంటి ప్రాణాంతక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ.
కైలాస పర్వతం చుట్టూ చేసే 52 కిలోమీటర్ల గిరిప్రదక్షిణలో 18,600 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న 'డోల్మా లా పాస్'ను దాటడం అత్యంత కష్టమైన ఘట్టం. నిటారైన మంచు కొండలు, పదునైన రాళ్ల మధ్య మైళ్ల కొద్దీ నడవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ వాతావరణం నిమిషాల వ్యవధిలోనే మారిపోతుంది. హఠాత్తుగా వచ్చే మంచు తుఫానులు, గడ్డకట్టించే ఈదురుగాలులు, -10°C నుండి -20°C వరకు పడిపోయే ఉష్ణోగ్రతల వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పడిపోవడం లేదా కాళ్లు, చేతులు గడ్డకట్టుకుపోవడం వంటి ముప్పు ఉంటుంది.
యాత్ర సాగే ప్రాంతాలు అత్యంత నిర్జనమైనవి. తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైతే తక్షణమే అత్యాధునిక వైద్య సహాయం దొరకడం కష్టం. వాతావరణం అనుకూలించకపోతే హెలికాప్టర్ ద్వారా రక్షించడం కూడా సాధ్యం కాదు. భారత్ వైపు నుండి వెళ్లే ఉత్తరాఖండ్ లిపులేఖ్ లేదా నాథూ లా(సిక్కిం) మార్గాల్లో నిటారైన పర్వతాలు ఉంటాయి. వర్షాలు, మంచు కరగడం వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడి మార్గాలు మూసుకుపోవడం సాధారణం. ఈ కారణాల వల్లనే కైలాస మానససరోవర యాత్రకు వెళ్లేవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆస్పత్రులు కఠినమైన శారీరక, మానసిక ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాతే అనుమతి ఇస్తాయి.