సప్త సముద్రాలు దాటి బ్రిటన్కు చేరుకున్న తమిళనాడు ఆటోరిక్షా (Video)
చెన్నైలో కొనుగోలు చేసిన ఆటోరిక్షా ఒకటి సప్త సముద్రాలు దాటి లండన్కు చేరుకుంది. ఈ ఆటో భారతదేశంలోనే 4,218 కిలోమీటర్ల దూరం మేరకు ప్రయాణించింది. ఆ తర్వాత ఏడు సముద్రాలు దాటి కార్గో షిప్లో ఆరు నెలల పాటు ప్రయాణించి తాజాగా లండన్కు చేరుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బ్రిటన్కు చెందిన ఓ జంట కొన్ని నెలల క్రితం భారత పర్యటనకు వచ్చారు. ఆ సమయంలో భారత్లో పర్యటిస్తూ పర్యాటక అందాలు తిలకించేందుకు వీలుగా ఓ ఆటోను కొనుగోలు చేశారు. ఈ ఆటోలో భారత్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలైన చెన్నై, గోవా, మహారాష్ట్రతో పాటు ఆగ్రా తాజ్మహాల్ ఇలా అనేక సుందరమైన పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించారు. మొత్తంగా 75 రోజుల పాటు 4,218 కిలోమీటర్ల మేరకు ప్రయాణించింది.
అయితే, ఆ జంట తిరిగి స్వదేశానికి ఆటోను వదిలి వెళ్లలేక పోయింది. దీంతో ఆటోను పార్శిల్ చేసి షిప్పింగ్ కంటైనర్లో బ్రిటన్కు తీసుకెళ్లారు. ఆరు నెలల నిరీక్షణ తర్వాత లండన్ పోర్టుకు చేరుకున్న తమ ఆటోను చూసి ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బులయ్యారు. ఒక భారతీయ ఆటోపై ఆ లండన్ దంపతులు చూపించిన ప్రేమను వీడియో రూపంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ ఆటోకు 'టిమ్మి ది టిన్ కాన్' అనే పేరు పెట్టారు. పైగా, ఆ ఆటోకు తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ టీఎన్-03, ఏఏ-4342గా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు. ఈ ఎరుపు రంగు ఆటోరిక్షాను వారు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయించుకోవడంతో చూడ ముచ్చటగా ఉంది.
చెన్నైలో కొన్న ఓ ఆటో.. 4,218 కిలోమీటర్ల భారత ప్రయాణం.. చివరికి సముద్రాలు దాటి బ్రిటన్కు చేరుకుంది! చెన్నైలో ఎరుపు రంగు ఆటోరిక్షాను కొనుగోలు చేసిన ఓ బ్రిటిష్ జంట దానికి ‘Timmy the Tin Can’ అని పేరు పెట్టారు. సుమారు 75 రోజుల పాటు భారత్లో 4,218 కి.మీ ప్రయాణించి ఆగ్రా, తాజ్మహల్, గోవా సహా ఎన్నో ప్రాంతాలను చుట్టేశారు. భారత్ను వీడే సమయంలో ఆటోను వదిలి వెళ్లలేక.. ఏకంగా షిప్పింగ్ కంటైనర్లో బ్రిటన్కు తీసుకెళ్లారు. ఆరు నెలల నిరీక్షణ తర్వాత లండన్ పోర్టులో తమ ఆటోను చూసి ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు! ???? ఒక భారతీయ ఆటోపై ఇంత ప్రేమ.. నిజంగా స్పెషల్ కదా! ❤️ #IndianAuto #TimmyTheTinCan #India #UK #ViralStory #Chennai #Tupaki— Tupaki (@tupaki_official) October 31, 2026