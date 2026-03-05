ఆశ్రయం కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం.. యుద్ధాన్ని ఆపండి.. చిన్నారి కన్నీరు (video)
మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు ఖమేనీ మరణించడంతో ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగుస్తుందని అమెరికా భావించింది.
అయితే ఆ అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ ఇరాన్ మరింత దూకుడుగా ప్రతిస్పందిస్తోంది. దాడులను తగ్గించకుండా మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్పై ప్రతీకార చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధం నాలుగు వారాల్లో ముగుస్తుందని ప్రకటించినప్పటికీ తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే పరిస్థితి అంత సులభంగా ముగిసేలా కనిపించడం లేదు.
యుద్ధం మరింత కాలం సాగితే అమెరికా ఆయుధ నిల్వలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధం వల్ల చాలామంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా యుద్ధాలు చేయొద్దంటూ కన్నీళ్లు కారుస్తూ ప్రపంచ దేశాలను చిన్నారి వేడుకుంటున్నారు.
మిమ్మల్ని చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నానని.. దయచేసి యుద్ధాలు చేయొద్దని చిన్నారి ఆ వీడియోలో వేడుకున్నారు. బాంబుల దాడులతో ఆశ్రయం కోల్పోయి తాము ఆకలితో అలమటిస్తున్నామని కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు.
గాజాలో ఇజ్రాయెల్ మారణహోమం సృష్టించినప్పుడు.. ఓ చిన్నారి తీసిన ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికీ గాజాను ఊచకోత కోస్తూ.. ఇటు ఇరాన్పై కూడా బాంబులతో ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతుంది.