మీపై నమ్మకం పోయింది, మాకివ్వాల్సి రూ. 3 లక్షల కోట్ల బాకీ తిరిగి ఇచ్చేయండి: పాకిస్తాన్కు యూఏఇ డెడ్లైన్
ఇరాన్ యుద్ధం పాకిస్తాన్ దేశంపై చావుదెబ్బ పడుతోంది. ఇరాన్ దేశానికి పాకిస్తాన్ పరోక్ష మద్దతు ఇస్తుందన్న సందేహంలో యూఎఇ అనుమానపడుతోంది. ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ తమకు చెల్లించాల్సిన రూ. 3.24 లక్షల కోట్ల బాకీని ఏప్రియల్ నెలాఖరులోగా చెల్లించాలంటూ డెడ్ లైన్ విధించింది. దీనితో పాకిస్తాన్ దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయింది. ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ దేశంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది.
ప్రపంచంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా యూఎఇ తమ బాకీ తక్షణమే తీర్చాలంటూ కండిషన్ పెట్టింది. యూఎఇ ఒత్తిడి కారణంగా పాకిస్తాన్ దేశానికి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా అప్పు పుట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఒకవేళ రిజర్వ్ నిధులను కదిలిస్తే మొదటికే మోసం వచ్చే ప్రమాదం వుందని పాకిస్తాన్ ఆందోళన పడుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధం వేళ ఆ దేశంతో పాకిస్తాన్ అంటకాగుతుండటాన్ని అభుదాబి తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. తమ అసహనాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. మరోవైపు గతంలో 2 బిలియన్ డాలర్ల అప్పు ఇస్తామన్న యూఏఇ ఇప్పుడు తన మాటను వెనక్కి తీసుకున్నది.
పాకిస్తాన్ దేశాన్ని సౌదీ అరేబియా, యూఏఇ, చైనా వంటి మిత్ర దేశాలు అప్పులు ఇస్తూ ఆదుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు యూఏఇ తమ బాకీ చెల్లించాలంటూ ఒత్తిడి చేస్తుండటంతో పాకిస్తాన్ కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా గిలగిలా తన్నుకుంటోంది. ఇటీవలే తను అప్పుల కోసం ప్రపచం దేశాలను అడుక్కోవలసి వస్తోందనీ, అప్పులు పుట్టడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. మరోవైపు పాకిస్తాన్ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కూడా ఏ దేశమూ ఆసక్తి చూపడంలేదు. పరిస్థితి ఇలాగే సాగితే పాకిస్తాన్ ఆర్థికంగా దివాళా తీసే స్థితికి చేరుకుంటుందని పాక్ నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.