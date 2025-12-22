రష్యా వెళ్లి రోడ్లు ఊడుస్తున్న భారతదేశ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, నెల జీతం ఎంతో తెలుసా?
భారతదేశానికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ రష్యాలో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ చారిత్రక నగరంలో రోడ్లు ఊడుస్తూ డబ్బు ఆర్జిస్తున్నాడు. రష్యాలో వీధులను శుభ్రం చేసే పనివారు కొరతగా వుండటంతో ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినవారికి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఉండేందుకు ఇల్లు, తినడానికి భోజన సదుపాయలు కూడా కల్పించి నెలకి రూ. 1,10,000 ఇస్తున్నారు. దీనితో అక్కడ వీధులను శుభ్రం చేసేందుకు పలువురు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
భారతదేశం నుంచి అలా నాలుగు నెలల క్రితం 17 మంది వెళ్లారట. ఇలా వెళ్లినవారిలో ముఖేష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ కూడా వున్నాడు. గతంలో మన దేశంలో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలో ఏఐ, జిపిటి వంటి పలు కీలక విభాగాల్లో పనిచేసిన అనుభవం వుందని ముఖేష్ చెప్పాడు. ఐతే తను ఏ పని చేసినా దాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తాననీ, చిన్నచూపు చూడనని చెపుతున్నాడు ఈ టెక్కీ.