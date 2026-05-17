లైంగిక వేధింపులు - భారత సంతతికి చెందిన 13 యేళ్ల జైలు
లైంగిక వేధింపులు కేసులో ఆస్ట్రేలియాలోని భారత సంతతికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి 13 యేళ్ల జైలు శిక్ష విధించారు. అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం భారత సంతతికి చెందిన 39 యేళ్ల సుమిత్ సతీష్ రస్తోగి అనే వ్యక్తి 2011లో ఢిల్లీ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్లాడు. అక్కడ అడిలైడ్లో మసాజ్ థెరపిస్టుగా విధులు నిర్వహించేవాడు.
తమ మసాజ్ కేంద్రానికి వచ్చే మహిళలను వేధించినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో గత 2021 అక్టోబర్ నుంచి 2022 జులై మధ్య అతడి మసాజ్ సెంటర్కు వచ్చిన 61 మంది మహిళలను లైంగికంగా వేధించాడు. 55 మంది మహిళల ప్రైవేటు వీడియోలు రహస్యంగా రికార్డ్ చేశాడు. దీనిపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు.
సరైన పత్రాలు లేకుండానే సుమిత్ మసాజ్ సెంటర్ను నడుపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నాటి నుంచి ఈ కేసుపై విచారణ కొనసాగుతోంది. తాజాగా దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా జిల్లా కోర్టు నిందితుడికి 13 ఏళ్ల 10 నెలలు జైలు శిక్ష విధించింది.
ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్ - హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ
ఆఫ్రికా ఖండంలోని కాంగోలో ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్ విస్తృంగా వ్యాపిస్తోంది. ఈ వైరస్ సోకి 88 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 300 మంది ఈ వైరస్ బారినపడినట్టు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. దీనివల్ల ప్రపంచ దేశాలకు తక్షణ ముప్పు లేకపోయినా.. కాంగో పొరుగు దేశాల్లో వేగంగా వ్యాపించే ప్రమాదముందని హెచ్చరించింది.
ఇతర దేశాల్లో ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. 1976లో కాంగోలో ఎబోలాను తొలిసారిగా గుర్తించినప్పటి నుంచి ఇది 17వ సారి వ్యాప్తి చెందడమని వెల్లడించింది. ప్రాథమిక నమూనాలలో అధిక పాజిటివిటీ రేటు.. వైరస్ బారినపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతుండడం ఆందోళనకరంగా మారిందని పేర్కొంది.
ఈ వైరస్కు ప్రత్యేకంగా అమోదించిన చికిత్సలు, వ్యాక్సిన్లు లేకపోవడం వల్ల దీనిని వెంటనే అరికట్టడం కూడా అసాధ్యమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. జాతీయ విపత్తు అత్యవసర నిర్వహణ యంత్రాంగాలను క్రియాశీలం చేయాలని, సరిహద్దుల వెంబడి స్క్రీనింగ్ చేపట్టాలని ప్రపంచ దేశాలకు సూచించింది.
అదేసమయంలో వైరస్ భయంతో సరిహద్దులను మూసివేయవద్దని.. ప్రయాణ, వాణిజ్య ఆంక్షలు విధించవద్దని కోరింది. వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఇతర దేశాలకు వెళ్లొద్దని పేర్కొంది. వ్యాధి నిర్ధరణ అయిన వారిని వెంటనే క్వారంటైన్ చేసి.. వారితో సంబంధం ఉన్నవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని కాంగో ప్రభుత్వానికి సూచించింది. ఇదీ చదవండి: యుద్ధ సంక్షోభం చల్లారకుంటే అనర్థమే!
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.
తమిళ నటుడు జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్షిప్ ముగిసింది. జయం రవితో తన బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పరోక్షంగా కెనీషా తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టిన ఆమె, చెన్నై నగరాన్ని విడిచి వెళుతున్నట్లు, తనకిష్టమైన సంగీతాన్ని కూడా వదులుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ప్రేమతో అడుగుపెట్టానని.. కానీ ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంతో వెనుదిరుగుతున్నాను. ఒక మనిషిని రక్షించే ప్రయత్నంలో తనను కాను కోల్పోయానని తెలిపింది. ప్రదర్శనలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ లోకంలో మంచితనానికి విలువ లేదని కెనీషా తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన కెరీర్లో, పలు భాషల్లో దాదాపు అరవై చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమాని రీడిఫైన్ చేసిన సంగీతం, 94 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ చైర్ లోకి తిరిగి వస్తూ, సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.