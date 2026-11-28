ఆప్ఘనిస్థాన్ పాఠశాల సమీపంలో పేలుడు.. పది మంది మృతి.. 110 మందికి గాయాలు
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తూర్పు కునార్ ప్రావిన్స్లో ఒక పాఠశాల సమీపంలో జరిగిన పేలుడులో కనీసం 10 మంది మరణించగా, మరో 110 మంది గాయపడ్డారని దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం తెలిపినట్లు స్థానిక మీడియా నివేదించింది.
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మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మతిన్ ఖానీ ప్రకారం, ప్రావిన్స్ రాజధాని అయిన అసదాబాద్లోని అందిర్ సిర్ ప్రాంతంలో ఒక పాఠశాల సమీపంలో, మైనింగ్ కంపెనీలకు చెందిన పేలుడు పదార్థాల నిల్వ కేంద్రంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కొద్దిసేపటి ముందు ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
నిర్లక్ష్యం, తగినంత ముందుజాగ్రత్త తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పేర్కొంది.