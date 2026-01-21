స్పేస్కు వీడ్కోలు చెప్పిన సునీత విలియమ్స్.. నాసాకు బైబై.. 62 గంటల 6 నిమిషాలు
నాసా వ్యోమగామి సునీతా విలియమ్స్, అంతరిక్ష సంస్థ నుండి తన పదవీ విరమణ ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 27, 2025 నుండి ఆమె 27 సంవత్సరాల కెరీర్కు ముగింపు పలికారు. నాసాలో తన కెరీర్లో, విలియమ్స్ అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో మూడు మిషన్లను పూర్తి చేసి, వివిధ మానవ అంతరిక్ష విమాన రికార్డులను నెలకొల్పారు.
ప్రస్తుతం, ఆమె భారతదేశంలో పర్యటిస్తున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం, ఆమె న్యూఢిల్లీలోని అమెరికన్ సెంటర్లో నిర్వహించిన ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో పాల్గొన్నారు. విలియమ్స్ తన ఫైర్సైడ్ చాట్లో, ఐఎస్ఎస్కి 8 రోజుల మిషన్ జీవితకాలంలో ఒకసారి జరిగే సవాలుగా ఎలా మారిందో మాట్లాడారు. వారి బోయింగ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారి కక్ష్యలో తొమ్మిది నెలలకు పైగా కొనసాగినప్పుడు, మానవ అంతరిక్ష పరిశోధన భవిష్యత్తును రూపొందించిన ఓర్పు, శాస్త్రీయ నైపుణ్యం వారసత్వాన్ని వదిలివేసింది.
మాజీ నేవీ కెప్టెన్ 1965 సెప్టెంబర్ 19న, మెహసానా జిల్లాలోని ఝులాసన్కు చెందిన గుజరాతీ అయిన దీపక్ పాండ్యాకు, స్లోవేనియన్ తల్లి అయిన ఉర్సులిన్ బోనీ పాండ్యాకు, అమెరికాలోని ఓహియోలోని యూక్లిడ్లో జన్మించారు. విలియమ్స్ 608 రోజులు అంతరిక్షంలో గడిపారు, నాసా వ్యోమగామిలో అంతరిక్షంలో గడిపిన సంచిత సమయం జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు. నాసా బోయింగ్ స్పేస్ఎక్స్ క్రూ-9 మిషన్లలో 286 రోజులు గడిపిన, తోటి నాసా వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్తో కలిసి, ఒక అమెరికన్ అత్యధికంగా ఒకే అంతరిక్ష ప్రయాణం చేసిన జాబితాలో ఆమె ఆరవ స్థానంలో ఉంది.
ఆమె తొమ్మిది అంతరిక్ష నడకలను పూర్తి చేసిన రికార్డును కలిగి ఉంది. మొత్తం 62 గంటల 6 నిమిషాలు, అత్యధిక సమయం అంతరిక్షంలో నడిచిన మహిళగా, ఆల్-టైమ్ క్యుములేటివ్ స్పేస్వాక్ వ్యవధి జాబితాలో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది. అంతరిక్షంలో మారథాన్ను పరిగెత్తిన మొదటి వ్యక్తి విలియమ్స్ అని నాసా తెలిపింది.
అంతరిక్ష కేంద్రంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు మార్గం సుగమం చేసిన మార్గదర్శకుడిగా నాసా నిర్వాహకుడు జారెడ్ ఐజాక్మాన్ విలియమ్స్ను ప్రశంసించారు. విలియమ్స్ ఒక నిష్ణాతుడైన హెలికాప్టర్, ఫిక్స్డ్-వింగ్ పైలట్, 40 వేర్వేరు విమానాలలో 4,000 కంటే ఎక్కువ విమాన గంటలు ప్రయాణించారు. ఆమె రష్యాలోని స్టార్ సిటీలో నాసా వ్యోమగామి కార్యాలయ డిప్యూటీ చీఫ్, ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్తో సహా అనేక పాత్రలను కూడా నిర్వహించింది.