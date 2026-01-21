బుధవారం, 21 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 21 జనవరి 2026 (15:46 IST)

స్పేస్‌కు వీడ్కోలు చెప్పిన సునీత విలియమ్స్.. నాసాకు బైబై.. 62 గంటల 6 నిమిషాలు

sunitha williams
నాసా వ్యోమగామి సునీతా విలియమ్స్, అంతరిక్ష సంస్థ నుండి తన పదవీ విరమణ ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 27, 2025 నుండి ఆమె 27 సంవత్సరాల కెరీర్‌కు ముగింపు పలికారు. నాసాలో తన కెరీర్‌లో, విలియమ్స్ అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో మూడు మిషన్‌లను పూర్తి చేసి, వివిధ మానవ అంతరిక్ష విమాన రికార్డులను నెలకొల్పారు. 
 
ప్రస్తుతం, ఆమె భారతదేశంలో పర్యటిస్తున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం, ఆమె న్యూఢిల్లీలోని అమెరికన్ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఇంటరాక్టివ్ సెషన్‌లో పాల్గొన్నారు. విలియమ్స్ తన ఫైర్‌సైడ్ చాట్‌లో, ఐఎస్ఎస్‌కి 8 రోజుల మిషన్ జీవితకాలంలో ఒకసారి జరిగే సవాలుగా ఎలా మారిందో మాట్లాడారు. వారి బోయింగ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారి కక్ష్యలో తొమ్మిది నెలలకు పైగా కొనసాగినప్పుడు, మానవ అంతరిక్ష పరిశోధన భవిష్యత్తును రూపొందించిన ఓర్పు, శాస్త్రీయ నైపుణ్యం వారసత్వాన్ని వదిలివేసింది. 
 
మాజీ నేవీ కెప్టెన్ 1965 సెప్టెంబర్ 19న, మెహసానా జిల్లాలోని ఝులాసన్‌కు చెందిన గుజరాతీ అయిన దీపక్ పాండ్యాకు, స్లోవేనియన్ తల్లి అయిన ఉర్సులిన్ బోనీ పాండ్యాకు, అమెరికాలోని ఓహియోలోని యూక్లిడ్‌లో జన్మించారు. విలియమ్స్ 608 రోజులు అంతరిక్షంలో గడిపారు, నాసా వ్యోమగామిలో అంతరిక్షంలో గడిపిన సంచిత సమయం జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు. నాసా బోయింగ్ స్పేస్‌ఎక్స్ క్రూ-9 మిషన్లలో 286 రోజులు గడిపిన, తోటి నాసా వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్‌తో కలిసి, ఒక అమెరికన్ అత్యధికంగా ఒకే అంతరిక్ష ప్రయాణం చేసిన జాబితాలో ఆమె ఆరవ స్థానంలో ఉంది.
 
ఆమె తొమ్మిది అంతరిక్ష నడకలను పూర్తి చేసిన రికార్డును కలిగి ఉంది. మొత్తం 62 గంటల 6 నిమిషాలు, అత్యధిక సమయం అంతరిక్షంలో నడిచిన మహిళగా, ఆల్-టైమ్ క్యుములేటివ్ స్పేస్‌వాక్ వ్యవధి జాబితాలో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది. అంతరిక్షంలో మారథాన్‌ను పరిగెత్తిన మొదటి వ్యక్తి విలియమ్స్ అని నాసా తెలిపింది.
 
అంతరిక్ష కేంద్రంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు మార్గం సుగమం చేసిన మార్గదర్శకుడిగా నాసా నిర్వాహకుడు జారెడ్ ఐజాక్‌మాన్ విలియమ్స్‌ను ప్రశంసించారు. విలియమ్స్ ఒక నిష్ణాతుడైన హెలికాప్టర్, ఫిక్స్‌డ్-వింగ్ పైలట్, 40 వేర్వేరు విమానాలలో 4,000 కంటే ఎక్కువ విమాన గంటలు ప్రయాణించారు. ఆమె రష్యాలోని స్టార్ సిటీలో నాసా వ్యోమగామి కార్యాలయ డిప్యూటీ చీఫ్, ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్‌తో సహా అనేక పాత్రలను కూడా నిర్వహించింది.

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోంది

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోందిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

పి.వి.నరసింహారావు రాసిన కథ ఆధారంగా గొల్ల రామవ్వ రాబోతోంది

పి.వి.నరసింహారావు రాసిన కథ ఆధారంగా గొల్ల రామవ్వ రాబోతోందితెలుగుజాతి గర్వం, స్వర్గీయ భారత ప్రధాని - భారతరత్న పి.వి.నరసింహారావు రాసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటగాథకు దృశ్యరూపం గొల్ల రామవ్వ. ప్రఖ్యాత రచయిత ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ తనయుడు ముళ్లపూడి వరా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ రోమాంఛిత వీరగాథను... సుచేత డ్రీమ్ వర్క్స్ ప్రొడక్షన్ - వర్మ డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ పతాకాలపై రామ్ విశ్వాస్ హనూర్కర్ - రాఘవేంద్రవర్మ (బుజ్జి) సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

Chandrabose: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ గీతాన్ని కసరత్తు చేస్తున్న చంద్రబోస్

Chandrabose: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ గీతాన్ని కసరత్తు చేస్తున్న చంద్రబోస్ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత అయిన ప్రఖ్యాత గీత రచయిత చంద్రబోస్ సంచలనాత్మక సాహిత్యం తో ఒక బ్లాక్‌బస్టర్ నేపథ్య గీతం సిద్ధంగా ఉంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం కోసం ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ గీతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ పాట మన పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాన్ ప్రభావాన్ని నిర్వచిస్తూ, సన్నివేశపరంగా రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తిచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

కన్నె పిట్టారో.. పాట పాడుతూ డెకాయిట్ పూర్తిచేశానన్న మృణాల్ ఠాకూర్

కన్నె పిట్టారో.. పాట పాడుతూ డెకాయిట్ పూర్తిచేశానన్న మృణాల్ ఠాకూర్అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ మధ్య కెమిస్ట్రీ, గ్రిప్పింగ్ కథనంతో ఆకట్టుకున్నారు. నేడు ఈ సినిమా షూటింగ్ లో ముగింపు రోజు అంటూ మృణాల్ ఠాకూర్ సోషల్ మీడియాలో తన సహచర టీమ్ తో ఫొటోను షేర్ చేసుకుంది. ముఖ్యంగా టీజర్ విడుదలైన తర్వాత ఈ జంట కెమిస్ట్రీ పై కామెంట్లు వచ్చాయి.. కన్నె పిట్టారో రీమిక్స్ పాట, విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పాటు సినిమాకు మరింత ప్రచారం కల్పించింది.

NTR: మరోసారి బ్రేక్ పడిన ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం డ్రాగన్

NTR: మరోసారి బ్రేక్ పడిన ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం డ్రాగన్ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్‌గా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న యాక్షన్ చిత్రం డ్రాగన్. గత ఏడాది రామోజీ ఫిలింసిటీలో కొంత భాగం షూటింగ్ జరుపుకుంది. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులు వాయిదాపడింది. తాజాగా సంక్రాంతికి ముందు వరకు మరికొంత షూటింగ్ జరుపుకుంది. తాజా సమాచారం మేరకు మరోసారి షూటింగ్ కు బ్రేక్ పడిందని సినీవర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Watch More Videos

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com