నేపాల్ వరదలు.. మానవత్వం సిగ్గుపడేలా మహిళ మృతదేహం చెవి బంగారు కమ్మలు చోరీ (Video)
నేపాల్ దేశంలో వరద విపత్తు సంభవించింది. ఇందులో వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో నేపాల్ వాసులతో పాటు ఇతర దేశాలకు చెందన పౌరులు కూడా ఉన్నారు. అనేక వందల మంది ప్రజల ఆచూకీ తెలియడం లేదు. ఈ విపత్తుతో నేపాల్లో మహా విషాదం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో మానవత్వాన్ని సిగ్గుపడేలా చేసిన ఓ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వరదల్లో కొట్టుుకుపోయిన ఓ మహిళ మృతదేహం చెవికి ఉన్న బంగారు కమ్మలు ఇద్దరు వ్యక్తులు చోరీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై స్పందించిన నేపాల్ పోలీసులు.. ఆ ఇద్దరు దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఓ మహిళ మృతదేహం నారాయణి నదిలో కొట్టుకొచ్చింది. ఈ మృతదేహాన్ని గుర్తించిన కొందరు వ్యక్తులు చెక్కల సాయంతో ఒడ్డుకు లాగారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె చెవులకు ఉన్న పోగులను తీసి పక్కన పెట్టారు. చుట్టూ ఉన్నవారు ఈ దృశ్యాలను వీడియో తీయడంతో విషయం బయటపడింది.
ఈ 41 సెకన్ల వీడియో ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, నిందితులను గుర్తించారు. భరత్పూర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ-1లోని పోఖారా బస్ పార్క్ సమీపంలో గురువారం 25 ఏళ్ల మదన్ గురుంగ్, 38 ఏళ్ల ఉమేశ్ చౌదరిలను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు నేపాలీ మీడియా పోర్టల్ ఖబర్హిబ్ పోలీసులను ఉటంకిస్తూ వెల్లడించింది. విపత్తు సమయంలో బాధితుల పట్ల దోపిడీలకు పాల్పడటం లేదా ఎలాంటి అమానవీయ కార్యకలాపాలను సహించేది లేదని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ఈ దారుణ ఘటన నేపాల్ను అతలాకుతలం చేస్తున్న వరద విపత్తు నేపథ్యంలో జరిగింది. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఇప్పటివరకు కనీసం 392 మంది మరణించారు. మరో 1,400 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. అనేక గ్రామాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. సహాయక బృందాలు బురదలో చిక్కుకున్న వారి కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నాయి.
मृतकको कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा । pic.twitter.com/pnPlnQPn9j— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026