లాగార్డియా విమానాశ్రయం.. ఎయిర్ కెనడా పోర్ట్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది.. ఏమైందంటే?
లాగార్డియా విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఎయిర్ కెనడా విమానం పోర్ట్ అథారిటీ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. న్యూయార్క్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ప్రమాదాన్ని ధృవీకరించింది. కానీ వెంటనే అదనపు సమాచారాన్ని అందించలేకపోయింది.
ఈ సంఘటన కారణంగా విమానయాన అధికారులు రద్దీగా ఉండే ఈ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. దీంతో విమాన షెడ్యూళ్లకు అంతరాయం కలిగే అవకాశంపై ఆందోళనలు తలెత్తాయి.
అమెరికా ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్ఏఏ) ఒక అధికారిక ప్రకటన ద్వారా, లా గార్డియా విమానాశ్రయానికి వచ్చే, అక్కడి నుండి వెళ్లే అన్ని విమానాల రాకపోకలను నిలిపివేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఒక అత్యవసర పరిస్థితి కారణంగానే ఈ నిలిపివేత నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎఫ్ఏఏ తెలిపినప్పటికీ, ఆ సంఘటన స్వభావం లేదా తీవ్రతకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మాత్రం వెంటనే వెల్లడించలేదు.
తాజా పరిణామాలను బట్టి, ఈ విమానాల నిలిపివేత గడువు పొడిగించబడే అవకాశం ఉందని కూడా ఆ ప్రకటనలో పరోక్షంగా సూచించారు. ఇది న్యూయార్క్ నగరంలోని కీలక విమానయాన కేంద్రాలలో ఒకదాని వద్ద సుదీర్ఘ అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది. నష్టం తీవ్రతకు లేదా ఎవరికైనా గాయాలైనట్లుగానీ సంబంధించిన వివరాలు తక్షణమే అందుబాటులోకి రాలేదు.
అయితే, సోషల్ మీడియాలో విమానం ముందరి భాగం స్పష్టంగా దెబ్బతిన్నట్లు కనిపించింది. దీంతో ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయి. న్యూయార్క్ నగరానికి సేవలందించే ఒక ప్రధాన దేశీయ ప్రవేశ ద్వారమైన లాగార్డియా విమానాశ్రయం, తరచుగా అధిక సంఖ్యలో విమాన రాకపోకలను నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఏ చిన్న అంతరాయం అయినా విమానయాన సంస్థలకు. ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది.