బ్యాగులో గంజాయితో పట్టుబడిన భారత కో-పైలెట్... వెనక్కి పంపిన అమెరికా
ఎయిరిండియాకు చెందిన కో పైలెట్ ఒకరు బ్యాగులో గంజాయితో అమెరికా పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. దీంతో అతన్ని భారత్కు తిరిగి వెనక్కి పంపించారు. ఈ ఘటన అమెరికాలోని శాన్ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయంలో జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఎయిరిండియా సంస్థకు చెందిన కో పైలెట్ మంగళవారం స్టాఫ్ ఆన్ డ్యూటీ కింద ప్యాసింజర్ క్యాబిన్లో ఢిల్లీ నుంచి శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకు వెళ్లారు. ఆ పైలెట్ తిరుగు ప్రయాణంలో విమానం నడపాల్సి వుంది. అయితే, అతని వద్ద బ్యాగును అమెరికా ఎయిర్పోర్టు అధికారులు తనిఖీ చేయగా, గంజాయి ఉండటాన్ని గుర్తించారు. దీనిపై ఎయిరిండియా ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత అమెరికా అధికారులో మరో విమానంలో భారత్కు పంపించారు. దీనిపై డీజీసీఏకు ఈ నెల 14వ తేదీన ఎయిరిండియా ఫిర్యాదు చేసింది
ఈ విషయాన్ని ఎయిరిండియా సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. చట్ట ఉల్లంఘనలను తాము ఏమాత్రం ఉపేక్షించబోమని పేర్కొంది. కంపెనీ నిబంధనల ప్రకారం సదరు కోపైలట్పై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. గతంలోనూ ఎయిరిండియాకు చెందిన ఓ పైలట్ ఇదే విధంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అధికారులకు పట్టుబడ్డారు. డిసెంబర్ 2025లో వాంకోవర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లాల్సిన విమానానికి చెందిన ఎయిర్ ఇండియా కెప్టెన్ రెండు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షల్లో విఫలమయ్యారు. దీంతో కెనడా అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.