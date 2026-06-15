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ఆకాశంలో ఢీకొన్న రెండు హెలికాఫ్టర్లు : పాప్ సింగర్తో సహా ఆరుగురి దుర్మరణం
బ్రెజిల్ దేశంలోని రియో డి జనీరోలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆకాశంలో రెండు హెలికాఫ్టర్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ పాప్ సింగర్తో సహా ఆరుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల సమయంలో రియో పశ్చిమ ప్రాంతంలోని రెక్రియో డోస్ బాందీరాంటెస్ వద్ద ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
స్థానిక అధికారుల వివరాల ప్రకారం యూరోకాప్టర్ ఏఎస్350, బెల్ 206 రకాలకు చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు గాల్లోనే ఢీకొని ముక్కలయ్యాయి. ఈ శకలాలు సమీపంలోని చైనాకు చెందిన బీవైడీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల పార్కింగ్ యార్డులో పడ్డాయి. దీంతో అక్కడ నిలిపి ఉంచిన 20 లగ్జరీ కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. ఎలక్ట్రిక్ కార్లలోని అయాన్ బ్యాటరీల కారణంగా మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయని, వాటిని ఆర్పడం సవాలుగా మారిందని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదంలో మ్యూజిక్ వీడియో షూటింగ్ కోసం బ్రెజిల్ వచ్చిన అమెరికన్ సింగర్, కమెడియన్ ఒలివర్ ట్రీ (32) మరణించాడు. ఆయనతో పాటు అర్జెంటీనాకు చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ గ్యాస్పర్ ప్రేమ్ డియాస్ (గాస్పి), దర్శకుడు లూకాస్ విగ్నాల్, మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ లూకాస్ బ్రిటో చావెస్, ఇద్దరు పైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 'లైఫ్ గోస్ ఆన్', 'మిస్ యూ' వంటి పాటలతో ఒలివర్ ట్రీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. ప్రమాదానికి ముందు రోజు రియో వీధుల్లో ఫుట్బాల్ ఆడుతున్న వీడియోను ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.
ఒలివర్ ట్రీ ఆకస్మిక మరణంతో సంగీత ప్రపంచం, ఆయన అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై బ్రెజిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ, స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రాథమికంగా పైలట్ల తప్పిదం వల్లే ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. జనసాంద్రత ఉన్న ప్రాంతాల్లో కాకుండా పార్కింగ్ యార్డులో శకలాలు పడటంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు తెలిపారు.
2 helicopters collide mid-air in Recreio dos Bandeirantes, Southwest of Rio de Janeiro. Six people have died in this unfortunate incident. pic.twitter.com/c34jhhjgwT— Andleeb (@1stepAndleeb) June 14, 2026
ప్రజలు రమ్మంటున్నారు... రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నా : రాఘవ లారెన్స్
Nag Ashwin: మహానటి తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్న సినిమా సింగ్ గీతం: నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు లేటెస్ట్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'సింగ్ గీతం'. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనమై ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు విమర్శకులు అందుకొని సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సిందికాదు : అనంత్ శ్రీరామ్
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది కాదని ప్రముఖ సినీ గేయరచయిత అనంత్ శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. ఏఆర్. రెహ్మాన్ దర్శకుడు. ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను చూపించిన విధానంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు రావడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పారు. దీనిపై సినీ గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ తప్పుబట్టారు.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.