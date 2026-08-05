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  4. An 81-year-old woman flew to Senegal for her 24-year-old boyfriend
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (12:57 IST)

ఆమెకు 81 ఏళ్లు.. ఆయనకు 24 ఏళ్లు.. ఎయిర్ పోర్టులు కలిసివ వేళ... (video)

love
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (12:57 IST)
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love
ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన 81 ఏళ్ల వృద్ధురాలు, ఆఫ్రికాకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువకుడితో గాఢమైన ప్రేమలో పడింది. వీరిద్దరి మధ్య ఏకంగా 57 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉండటం విశేషం. ప్రేమకు సరిహద్దులు, వయసుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఈ వింత ఘటన నిరూపించింది. సుమారు రెండేళ్ల క్రితం సోషల్ మీడియా వేదికగా వీరికి ఏర్పడిన పరిచయం.. ఆపై స్నేహం, ప్రేమగా మారింది. రాబోయే సెప్టెంబర్ మాసంలోనే వివాహం చేసుకుని ఒక్కటికాబోతున్నామని ఆ వృద్ధురాలు అధికారికంగా వెల్లడించింది. 
 
కాగా.. గత రెండేళ్లుగా ప్రతిరోజూ వీడియా కాల్స్, చాటింగ్ ద్వారా సందేశాలు పంపుకుంటూ తమ బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆ వృద్ధురాలు తన ప్రియుడిని కలిసేందుకు విమానంలో వచ్చింది.  ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో వారిద్దరూ ఎదురైన దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని, ముద్దులతో సంతోషాన్ని పంచుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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