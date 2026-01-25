బంగ్లాదేశ్లో సజీవదహనమైన మరో హిందూ యువకుడు
బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులపై దారుణాలు యధేచ్చగా జరుగుతున్నాయి. ఆ దేశంలో చెలరేగిన అస్థిరత కారణంగా అనేక హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇందులో కొందరు దుండగులు ఆ దేశంలోని హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తుండగా, ఈ దాడుల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాజాగా మరో హిందూ యువకుడుని సజీవ దహనం చేశారు. మృతుడు నిద్రిస్తుండగా ఈ దారుణానికి తెగబడ్డారు. ఈ ఘటన నార్సింగ్డి అనే ప్రాంతంలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తేస, శుక్రవారం రాత్రి ఓ దుకాణంపై అల్లరి మూకలు దాడి చేశాయి. షట్టర్ మూసివేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పు అంటించాయి. ఈ సమయంలో షాపులో నిద్రిస్తున్న చంచల్ భౌమిక్ (23) అనే యువకుడు సజీవదహనం అయ్యాడు. చంచల్ మరణించాడని నిర్ధరించుకున్న తర్వాతే దుండగులు అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు.
మృతుడికి తల్లి, ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. వీరిలో ఒకరు దివ్యాంగుడు. వీరి తండ్రి చాలా కాలం క్రితమే మృతి చెందాడు. చంచల్ ఆదాయంపైనే ఆ కుటుంబం ఆధారపడి జీవిస్తోంది. కుటుంబ పోషణ కోసం నార్సింగ్డి ప్రాంతంలోని ఓ గ్యారేజీలో అతడు గత ఆరేళ్లుగా పనిచేస్తూ అక్కడే ఉంటున్నాడు.
పథకం ప్రకారమే ఈ హత్య చేసినట్లు అతడి కుటుంబ సభ్యులు, చంచల్ యజమాని ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో బంగ్లాదేశ్లో దీపు చంద్రదాస్, ఖోకొన్ చంద్రదాస్ అనే వ్యక్తులను కూడా ఇదే విధంగా అల్లరిమూకలు హత్య చేసిన విషయం తెలిసిందే.