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సహారా ఎడారి.. వారం రోజులు అక్కడే.. 49మంది మృతి
Sahara
ఉత్తర నైజర్లోని సహారా ఎడారి ప్రాంతంలో ఒక మారుమూల ప్రదేశంలో కనీసం 49 మంది దాహంతో మరణించారు. ఒక ట్రక్కు పాడవడంతో వారు రోజుల తరబడి అక్కడే చిక్కుకుపోవాల్సి రావడంతో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. అగాడెజ్ గవర్నరేట్ వారి ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ప్రకారం, మరణించినవారు మాలి నుండి నైజర్లోని తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఈద్-అల్-అధా పండుగను జరుపుకోవడానికి తిరిగి వస్తున్న బృందానికి చెందినవారు.
అయితే, ఎడారి మధ్యలో వారి ట్రక్కు పాడవడంతో వారికి నీరు నిండుకుంది. 49 మంది అస్సామాకాకు పశ్చిమాన 80 కిమీ (50 మైళ్ళు) కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతంలో దాహంతో మరణించారు. అస్సమాకా నైజర్ - అల్జీరియాల మధ్య ప్రధాన క్రాసింగ్ పాయింట్ అయినప్పటికీ మాలి సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉండటం గమనించాల్సిన విషయం. ఈ ఘోర ప్రమాదం నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వారు సుమారు 50 కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన ప్రయాణించి, అస్సమకా పట్టణానికి చేరుకుని అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలక సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.
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Ayesha: అందంతో పాటు పర్ ఫార్మెన్స్ తో అలరించేలా సుధీర్స్ జోకర్ లో అయేషా
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "సుధీర్స్ జోకర్". బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం కాబోతోంది. ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Vijay Deverakonda: వంద రోజుల షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి
19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.