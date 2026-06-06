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  4. At least 49 die of thirst in the Sahara Desert after a truck broke down in Niger
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (14:34 IST)

సహారా ఎడారి.. వారం రోజులు అక్కడే.. 49మంది మృతి

sahara
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (14:27 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (14:34 IST)
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Sahara
ఉత్తర నైజర్‌లోని సహారా ఎడారి ప్రాంతంలో ఒక మారుమూల ప్రదేశంలో కనీసం 49 మంది దాహంతో మరణించారు. ఒక ట్రక్కు పాడవడంతో వారు రోజుల తరబడి అక్కడే చిక్కుకుపోవాల్సి రావడంతో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. అగాడెజ్ గవర్నరేట్ వారి ఫేస్‌బుక్ పోస్ట్ ప్రకారం, మరణించినవారు మాలి నుండి నైజర్‌లోని తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఈద్-అల్-అధా పండుగను జరుపుకోవడానికి తిరిగి వస్తున్న బృందానికి చెందినవారు. 
 
అయితే, ఎడారి మధ్యలో వారి ట్రక్కు పాడవడంతో వారికి నీరు నిండుకుంది. 49 మంది అస్సామాకాకు పశ్చిమాన 80 కిమీ (50 మైళ్ళు) కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతంలో దాహంతో మరణించారు. అస్సమాకా నైజర్ - అల్జీరియాల మధ్య ప్రధాన క్రాసింగ్ పాయింట్ అయినప్పటికీ మాలి సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉండటం గమనించాల్సిన విషయం. ఈ ఘోర ప్రమాదం నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వారు సుమారు 50 కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన ప్రయాణించి, అస్సమకా పట్టణానికి చేరుకుని అధికారులకు సమాచారం అందించారు. 
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