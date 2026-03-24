కొలంబియాలో కూలిన హెర్క్యులస్ విమానం.. 66 మంది మృతి (video)
కొలంబియాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 121 మంది సైనికులు, సిబ్బందితో వెళ్తున్న హెర్క్యులస్ సీ-130 రవాణా విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే అమేజాన్ అడవుల్లో కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదం కొలంబియా దక్షిణ భాగంలో పెరూ సరిహద్దుకు సమీపంలోని ప్యూర్టో లెగుయిజామో ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది.
ఈ దుర్ఘటనలో భారీ ప్రాణనష్టం సంభవించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో 66 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 20 మంది గాయాలతో బయటపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనపై కొలంబియా రక్షణ మంత్రి పెడ్రో సాంచెజ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను పూర్తిగా తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించామని ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే ఘటనాస్థలికి వెంటనే సహాయక బృందాలను పంపించి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టామని వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో విమానం మంటల్లో చిక్కుకుని దగ్ధమవుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రమాదానికి గల అసలు కారణం తెలియాల్సి ఉంది. సాంకేతిక లోపమా, వాతావరణ ప్రభావమా లేదా మానవ తప్పిదమా అనే అంశాలపై అధికారులు సమగ్రంగా విచారణ చేస్తున్నారు.