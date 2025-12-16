సిడ్నీలోని బాండీ బీచ్ కాల్పులు.. షూటర్ ఒకడు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన వాడే.. షాకింగ్
సిడ్నీలోని బాండీ బీచ్ కాల్పుల ఘటనలో పాల్గొన్న తుపాకీదారులలో ఒకడైన యాభై ఏళ్ల సాజిద్ అక్రమ్, 27 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ నుండి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ళిన వ్యక్తి అని విచారణలో వెల్లడి అయ్యింది. ఆస్ట్రేలియాలో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, అతను టోలిచౌకిలోని అల్ హస్నాత్ కాలనీలో ఉన్న తన కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలను తెంచుకున్నాడు.
అక్రమ్ హైదరాబాద్లో బీ.కామ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి, సుమారు 27 సంవత్సరాల క్రితం, 1998 నవంబర్లో ఉద్యోగం కోసం ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత అతను యూరోపియన్ సంతతికి చెందిన వెనెరా గ్రోసో అనే మహిళను వివాహం చేసుకుని ఆస్ట్రేలియాలో శాశ్వతంగా స్థిరపడ్డాడు. వారికి నవీద్ అనే ఒక కుమారుడు (ఇద్దరు దాడి చేసినవారిలో ఒకడు), ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.
సాజిద్ అక్రమ్ ప్రస్తుతం భారతీయ పాస్పోర్ట్ కలిగి ఉన్నాడు. అతని కుమారుడు నవీద్ అక్రమ్, కుమార్తె ఆస్ట్రేలియాలో జన్మించారు. వారు ఆస్ట్రేలియా పౌరులు. భారతదేశంలోని అతని బంధువుల నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, సాజిద్ అక్రమ్ గత 27 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లోని తన కుటుంబంతో పరిమిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు.
ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఆరుసార్లు భారతదేశాన్ని సందర్శించాడు. ప్రధానంగా ఆస్తి సంబంధిత విషయాలు, వృద్ధ తల్లిదండ్రులను కలవడం వంటి కుటుంబ సంబంధిత కారణాల కోసం వచ్చాడు. తన తండ్రి మరణించిన సమయంలో కూడా అతను భారతదేశానికి రాలేదని తెలిసింది.