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పాకిస్తాన్లో దారుణం - తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపిన పోలీసులు
పాకిస్తాన్ దేశంలో దారుణం జరిగింది. ఆ దేశ పోలీసులు తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారిని కాల్చి చంపేశారు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా నుంచి పాకిస్తాన్కు హాలిడే ట్రిప్ కోసం వచ్చిన ప్రవాస కుటుంబంలో పెను విషాదం నెలకొంది. పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని చక్వాల్ జిల్లాలో సాయుధ దొంగల ముఠా వీరి కారును ఆపి, అందులోని కుటుంబాన్ని బందీలుగా చేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగారు. దీంతో పోలీసులపై దొంగలు కాల్పులు జరిపారు.
ఈ క్రమంలో ఎదురు కాల్పుల్లో జరుపుతున్న పోలీస్ అదికారి.. దొంగల కారు అనుకుని పొరపాటున బాధితుల వాహనంపైనే కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో తొమ్మిదేళ్ల ఆస్ట్రేలియా పౌరురాలు హనియా అహ్మద్కు బుల్లెట్ గాయాలు తగిలి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
ఈ నెల 10వ తేదీన జరిగిన ఈ ఘటనలో చిన్నారి తండ్రి అదీల్ అహ్మద్ (39), అన్నయ్య ఆఫాన్ అహ్మద్(11)లు కూడా తీవ్రంగా గాయపడగా, తల్లి డాక్టర్ సిద్రా ఖాన్ మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడింది. పెర్త్లోని ఆస్ట్రేలియన్ ఇస్లామిక్ కాలేజీలో చదువుతున్న హనియా మృతిపై ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఘటనపై పారదర్శక విచారణ జరపాలని పాక్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కాగా, నిర్లక్ష్యంగా కాల్పులు జరిపిన సదరు పోలీస్ అధికారిని ఉన్నతాధికారులు సస్పండ్ చేసి హత్య కేసు కింద అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం గాయపడిన తండ్రి, కొడుకు కోలుకుంటున్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు.
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