Bangladesh bus accident: బంగ్లాదేశ్లో నదిలో మునిగిన బస్సు.. 23మంది మృతి (video)
బంగ్లాదేశ్లో సంభవించిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో 23మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఢాకాకు వెళ్తున్న సౌహార్దో పరివాహన్కు చెందిన బస్సు, ఫెర్రీ ఎక్కేందుకు ఘాట్ నెం.3 వద్ద పొంటూన్పై వేచి చూస్తోంది. అదే సమయంలో హస్నా హేనా అనే చిన్న యుటిలిటీ ఫెర్రీ వేగంగా వచ్చి పొంటూన్ను బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఈ ఆకస్మిక ధాటికి బస్సు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. దీంతో బస్సు నేరుగా పద్మా నదిలోకి దూసుకెళ్లి మునిగిపోయింది. బస్సు నదిలో పడిపోతున్న సమయంలో కొందరు కిటికీలో నుంచి ప్రాణాలను రక్షించుకున్నారు.
ఈద్ పండుగ సెలవుల అనంతరం ప్రజలు రాజధాని ఢాకాకు తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే బంగ్లాదేశ్ ఫైర్ సర్వీస్, నౌకాదళం, నదీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.
ఆరుగంటల పోరాటానికి తర్వాత 23 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ఈ ఘటనపై బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిఖ్ రెహమాన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అలాగే గల్లంతైన మిగతా ప్రయాణికుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.