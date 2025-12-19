శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (15:03 IST)

బంగ్లాలో విద్యార్థి నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది హత్య... వణికిపోతున్న జర్నలిస్టులు

బంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. విద్యార్థినేత, యువజన నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది (32) మృతితో దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. రాజధాని ఢాకాలో వందలాది మంది ఆందోళనకారులు హింసకు పాల్పడ్డారు. దేశంలోని రెండు ప్రముఖ వార్తా సంస్థల కార్యాలయపై ఆందోళనకారులు దాడులకు తెగబడ్డారు. దీంతో ఆ దేశంలోని జర్నలిస్టులు భయంతో వణికిపోతున్నారు.
 
అలాగే, దేశంలోని రెండు ప్రముఖ వార్తాపత్రికలైన 'ప్రథమ్ ఆలో', 'ది డైలీ స్టార్' కార్యాలయాలపై దాడి చేసి నిప్పంటించారు. గురువారం అర్థరాత్రి మొదట 'ప్రథమ్ ఆలో' కార్యాలయాన్ని చుట్టుముట్టిన నిరసనకారులు, నినాదాలు చేస్తూ భవనాన్ని ధ్వంసం చేసి, ఆ తర్వాత నిప్పు పెట్టారు. 
 
ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి 'ది డైలీ స్టార్' కార్యాలయానికి చేరుకుని దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడితో ఆఫీసులోని జర్నలిస్టులు భవనం లోపలే చిక్కుకుపోయారు. దాదాపు 25 మంది జర్నలిస్టులు ప్రాణభయంతో టెర్రస్ పైకి పరుగులు తీశారు.
 
'నాకు ఊపిరాడటం లేదు. అంతా పొగమయంగా ఉంది. నన్ను చంపేస్తున్నారు' అంటూ 'ది డైలీ స్టార్' రిపోర్టర్ జైమా ఇస్లాం ఫేస్‌బుక్‌లో పెట్టిన పోస్ట్ పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దంపడుతోంది.
 
సమాచారం అందుకున్న బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించి భవనంలో చిక్కుకున్న 25 మంది జర్నలిస్టులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. 
 
ఈ ఘటనలో ఎడిటర్స్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ నూరుల్ కబీర్‌పై కూడా ఆందోళనకారులు దాడి చేసి కొట్టారు. ప్రస్తుతం 'ది డైలీ స్టార్' కార్యాలయం వద్ద సైన్యాన్ని మోహరించారు. అయితే, ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి పరోక్ష మద్దతు ఇస్తున్న ఈ రెండు పత్రికలనే ఎందుకు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారనే దానిపై స్పష్టత రాలేదు. 

