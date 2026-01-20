హమ్మయ్య.. ఉత్తరాంధ్ర మత్స్యకారులను విడుదల చేసేందుకు బంగ్లాదేశ్ గ్రీన్ సిగ్నల్
ఇంజిన్ పనిచేయకపోవడం వల్ల ప్రమాదవశాత్తు బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ప్రవేశించి అరెస్టయిన ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన తొమ్మిది మందితో సహా 23 మంది భారతీయ మత్స్యకారులను విడుదల చేయడానికి బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఏపీ మెకనైజ్డ్ ఫిషింగ్ బోట్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, ఆ మత్స్యకారులను బంగ్లాదేశ్ కోస్ట్ గార్డ్ అదుపులోకి తీసుకుని, గత మూడు నెలలుగా బాగేర్హాట్ జిల్లాలోని మోంగ్లా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు.
అడ్వకేట్ బెనర్జీ అందించిన న్యాయ సహాయంతో చేసిన నిరంతర ప్రయత్నాల వల్లనే వారి విడుదల సాధ్యమైందని సంఘం తెలిపింది. అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, కేంద్ర మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రులు నారా లోకేష్, అచ్చెన్నాయుడు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు స్థానిక టీడీపీ నాయకులకు సంఘం నాయకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
నిర్బంధ కాలంలో మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు సహాయం అందించే విషయాన్ని కూడా ఏపీ మెకనైజ్డ్ ఫిషింగ్ బోట్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రస్తావించింది. గౌరవ అధ్యక్షుడు పి.సి. అప్పారావు, బోటు డ్రైవర్ భార్య కొండమ్మతో సహా కుటుంబ సభ్యులకు మత్స్యకారులు త్వరలోనే ఇంటికి తిరిగి వస్తారని తెలియజేశారు.