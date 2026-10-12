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  4. Bangladeshi beggar has 21 wives, admits he struggles to remember their names : Couldn't say no
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (08:40 IST)

అనగనగా ఓ బిచ్చగాడు... ఆయనకు 21 మంది భార్యలు.. ఎక్కడ?

bangladesh beggar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (08:40 IST)
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భిక్షమెత్తుకుని పూటగడుపుకునే ఓ బిచ్చగాడికి ఏకంగా 21 మంది భార్యలు ఉన్నారు. ఆ బిచ్చగాడు పేరు మోరు మియా. బంగ్లాదేశ్ దేశానికి చెందిన బిచ్చగాడు. వయసు 35 యేళ్లు. అతని వ్యవహారం వెలుగులోకి రావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యంతో ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. తనకున్న 21 మంది భార్యల్లో చాలా మంది పేర్లు కూడా ఆయనకు తెలియదు. 
 
'నాలో వారికి ఏం నచ్చిందో తెలియదు. అది వారినే అడగాలి. నా దగ్గరకు వచ్చి మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్నారు' అని ఆ బిచ్చగాడు చెబుతున్నాడు. పూరి గుడిసెలో ఉంటున్నాను. అయినా సరే తనను పెళ్లి చేసుకునేందుకు అనేక మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇపుడు నా వయసు 35 యేళ్లు కాగా, నాకున్న 21 మంది భార్యల్లో చాలామంది తనకంటే పెద్దవారే. 
 
నా ప్రధాన వృత్తి భిక్షాటనే. పూరి గుడిసె అతని నివాసం. అలాంటి వ్యక్తి 21 మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. తన దగ్గరికి వచ్చిన వారిని తిరస్కరించడం ఇష్టంలేక వారిని భార్యలుగా అంగీకరించినట్టు తెలిపాడు. తన భార్యల్లో శీల, నర్గీస్, సెలీనా, ఆలియా, తారా, జ్యోత్స్న, రబియా, పారుల్ అనే మహిళలు ఉన్నారు. మిగితావారి పేర్లు తనకు గుర్తు లేవని చెప్పాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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