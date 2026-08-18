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  4. Belgian teenager finds gold stash worth nearly Rs 98 crore during sewer work
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (22:10 IST)

18 ఏళ్ల విద్యార్థికి దొరికిన బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు.. వాటి విలువ రూ.98 కోట్లు

Gold biscuits
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (22:10 IST)
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వేసవి సెలవుల్లో జేబు ఖర్చుల కోసం పార్ట్‌టైమ్ పని చేసేందుకు వెళ్లిన 18 ఏళ్ల కోబ్‌ అనే విద్యార్థికి పెద్ద షాక్ తప్పలేదు. బెల్జియంలోని బ్రస్సెల్స్‌ సమీపంలోని సింట్‌-గిల్లిస్‌-డెండెర్‌మోండే ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ పైప్‌లైన్ల మార్పిడి పనులు జరుగుతున్నాయి. 
 
తన తోటి కూలీలతో కలిసి కోబ్‌ అక్కడ మట్టి తవ్వుతున్న సమయంలో భూమిలోపల ఏదో లోహపు వస్తువు మెరుస్తూ కనిపించింది. మొదట ఆ మెరుపును చూసి సాధారణంగా దొరికే పాత నాణేలు లేదా లోహపు ముక్కలేనని భావించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మరింత లోతుగా తవ్వడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. 
 
అక్కడ ఒక పురాతన సంచి కనిపించింది. దానిని తెరిచి చూడగానే అందులో పెద్ద సంఖ్యలో బంగారు బిస్కెట్లు, అరుదైన పురాతన నాణేలు ఉండటాన్ని చూసి అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. ఈ నిధి సాధారణంగా ఎక్కడో భూమిలో పూడ్చిపెట్టినది కాదని, దాదాపు 19వ శతాబ్దానికి చెందిన ఓ పురాతన బంగ్లా కింద దాగి ఉన్నట్లు సమాచారం. స్థానిక వ్యాపారవేత్త దియోఫిలస్ వాన్ అస్షే నిర్మించిన ఈ భవనానికి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
బంగారం, పురాతన నాణేలతో కూడిన ఈ నిధి మొత్తం విలువ సుమారు 9 మిలియన్ యూరోలు ఉంటుందని అంచనా. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ.98 కోట్లకు సమానం అవుతుంది. 
 
ఈ పురాతన నిధి ప్రభుత్వ భద్రతలోనే ఉండనుంది. ఐదేళ్ల విచారణ అనంతరం అర్హులైన వారికి ఈ నిధులు దక్కుతాయి. మొత్తంగా చూస్తే.. సాధారణంగా డ్రైనేజీ పనుల్లో పాల్గొన్న ఓ 18 ఏళ్ల యువకుడికి ఇంత భారీ చారిత్రక సంపద దొరకడం నిజంగా ఊహించని పరిణామంగానే చెప్పాలి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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