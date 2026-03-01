ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవన్న జ్యోతిష్కుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మహిళ
ఓ జ్యోతిష్యుడు మాటలు నమ్మిన ఓ యువతి బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకుంది. నువ్వు ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవు. త్వరలోనే నూకలు చెల్లుతాయి అని జ్యోతిష్కుడు అన్నాడు. దీంతో భయపడిపోయిన ఆ మహిళ శుక్రవారం రాత్రి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన బెంగుళూరు నగరంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బెంగళూరు బాగలకుంటె ఎంఈఐ లేఔట్కు చెందిన విద్యాజ్యోతి (29) శుక్రవారం రాత్రి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 'నువ్వు ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవు. త్వరలోనే నూకలు చెల్లుతాయి' అని వర్క్ ఫ్రం హోంలో ఉన్న ఆమెకు ఓ జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు. అక్కడితో ఆగకుండా 'ఈ తొమ్మిది రోజులూ పూజలు చేయి. ఆఖరి రోజైన.. శుక్రవారం నీ తాళి తీసి అమ్మవారికి సమర్పించు. ఆపై నీకు మంచి జరుగుతుంది' అని తెలిపాడు.
ఆయన మాటలకు విపరీతంగా భయపడిపోయిన ఆమె అలానే పూజలు చేసి.. తొమ్మిదో రోజు అమ్మవారికి తాళి తీసివ్వడానికి ముందు గదిలోకి వెళ్లింది. అనంతరం తలుపులు వేసుకుని ఫ్యానుకు ఉరేసుకుంది. మృతురాలు ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తోంది. తాను ప్రేమించిన యువకుడుని ఇటీవలే వివాహం చేసుకుంది. కానీ, జ్యోతిష్కుడి మాటలు నమ్మి ప్రాణాలు తీసుకుంది.