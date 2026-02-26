ఇద్దరు రష్యన్ మహిళలతో అఫైర్ ఉన్నది నిజమే.. క్షమించండి : బిల్ గేట్స్
బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ చీప్ బిల్ గేట్స్ గతంలో చేసిన తప్పును బహిరంంగా అంగీకరిస్తూ, క్షమాపణలు కోరారు. తనకు ఇద్దరు మహిళలతో ఉన్న అఫైర్ను ఆయన బహిర్గతం చేశారు. ఇటీవల ఎప్స్టీన్ ఫైళ్ల వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. ఇందులో బిల్ గేట్స్ పేరు బయటకు వచ్చింది. దీంతో ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్ తప్పుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా తాను తప్పు చేశానని అంగీకరించారు.
లైంగిక నేరగాడైన జోసెఫ్ ఎప్స్టీన్ తనకు అనుబంధం ఉందని తెలిపారు. ఇందుకుగాను గేట్స్ ఫౌండేషన్ సిబ్బందికి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని 'వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' మంగళవారం ప్రచురించింది. 'మంగళవారం టౌన్ హాల్ మీటింగ్ సందర్భంగా ఎప్స్టీన్తో లింకులపై అడిగిన ప్రశ్నలకు గేట్స్ సమాధానం చెప్పారు.
తనకు ఇద్దరు రష్యన్ మహిళలతో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. అయితే వారిద్దరితో సంబంధ బాంధవ్యాలకు, ఎప్స్టీన్ బాధితులకు సంబంధం లేదని స్పష్టత ఇచ్చారు అని గేట్స్ అధికార ప్రతినిధి ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఎపీన్ చట్టవిరుద్ధ ప్రవర్తనతో తనకు సంబంధం లేదని గేట్స్ తెలిపారు. నేనెలాంటి ఆక్రమాలూ చేయలేదు. చూడలేదు. ఎప్స్టీన్ చుట్టూ ఉన్న బాధిత మహిళలతో సమయం గడపలేదు.
ఇద్దరు రష్యన్ మహిళలతో మాత్రం ఎఫైర్లు ఉండేవి. వారిలో ఒకరు బ్రిడ్స్ ప్లేయర్. బ్రిడ్స్ పోటీల సందర్భంగా ఆమె నన్ను కలిసింది. రెండో మహిళ రష్యా నూక్లియర్ ఫిజిసిస్ట్, వ్యాపార కార్యకలాపాల సందర్భంగా ఆమెను కలిశాను. ఈ రెండు ఎఫైర్ల గురించి ఎప్స్టీన్కు తర్వాత తెలిసింది. అయితే ఇవి అతడి నేరపూరిత కార్యకలాపాలకు సంబంధించినవి కావు అని గేట్స్ తేల్చిచెప్పారు.